Fed cân nhắc đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất khi áp lực lạm phát Mỹ dai dẳng

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 10/11 tiếp tục phát tín hiệu tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, trong đó một số người để ngỏ khả năng đẩy nhanh tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Những nhận định này được đưa ra sau khi số liệu mới cho thấy áp lực giá cả tại Mỹ vẫn dai dẳng, làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất mạnh hơn tại cuộc họp tháng 12 tới.

Theo báo cáo công bố ngày 10/11, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% trong tháng 10/2026 so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0,6% của tháng 9 nhờ áp lực giá năng lượng hạ nhiệt. Tuy nhiên, CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, tăng 0,3% tháng thứ ba liên tiếp.

Số liệu này cho thấy lạm phát cơ bản vẫn dai dẳng và áp lực tăng giá đang lan rộng trong nền kinh tế. Đáng chú ý, chi phí bảo hiểm ôtô, giao thông công cộng và dịch vụ y tế tăng mạnh ngoài dự kiến, gây thêm khó khăn cho các hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp.

Trước khi số liệu lạm phát được công bố, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết, ông ủng hộ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12. Tuy nhiên, nếu CPI lõi tăng từ 0,3% trở lên, Fed nên cân nhắc nâng lãi suất tới 0,5 điểm phần trăm. Theo ông, việc chỉ tăng lãi suất ở mức thấp có thể ảnh hưởng đến uy tín của Fed trong cuộc chiến chống lạm phát.

Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan, cũng cho rằng Fed có thể cần hành động nhanh hơn. Bà nhận định mức lãi suất hiện tại 3,75-4,00% vẫn quá thấp và đang góp phần gia tăng áp lực lạm phát.

Theo bà, Fed cần nâng lãi suất thêm ít nhất 0,5 điểm phần trăm trước khi tạm dừng để đánh giá tác động.

Cùng quan điểm này, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City, ông Jeffrey Schmid, cho rằng chính sách tiền tệ hiện vẫn tương đối nới lỏng và kiểm soát lạm phát là ưu tiên hàng đầu.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia, bà Anna Paulson, ủng hộ cách tiếp cận thận trọng hơn. Bà cho rằng Fed nên tiếp tục tăng lãi suất từng bước để đưa lạm phát về mục tiêu 2%, đồng thời tạo thời gian cho nền kinh tế thích nghi với chi phí vay cao hơn. Tuy nhiên, bà không loại trừ khả năng hành động nhanh hơn nếu kỳ vọng lạm phát, áp lực tiền lương hoặc lạm phát cơ bản tiếp tục tăng.

Các quan chức Fed cũng bày tỏ lo ngại về lạm phát dai dẳng, nhưng cảnh báo giá cổ phiếu giảm và lợi suất trái phiếu tăng có thể gây thêm rủi ro cho nền kinh tế.

Những tín hiệu trên đã khiến thị trường tài chính điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 4/2025. Trong phiên 10/11, thị trường có lúc đặt cược khả năng Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tháng 12 ở mức 15%, trước khi giảm về khoảng 10% vào cuối phiên.

Giới giao dịch dự báo Fed sẽ thực hiện 3 đợt tăng lãi suất, mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm, từ nay đến giữa năm 2027, thay vì hai đợt như dự báo trước khi số liệu lạm phát được công bố./.

Quan chức Fed ủng hộ tăng lãi suất vào tháng 12 Thống đốc Fed Christopher Waller ủng hộ tăng lãi suất vào tháng 12, có thể tới 0,5 điểm phần trăm nếu lạm phát Mỹ tiếp tục nóng lên.