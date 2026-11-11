Nghệ An hỗ trợ nông dân hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo

Từ những ý tưởng sản xuất, kinh doanh của nông dân, Nghệ An đặt mục tiêu hỗ trợ hình thành ít nhất 50 mô hình khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2026-2030. Không chỉ dừng ở đào tạo, hướng dẫn, tỉnh hướng đến xây dựng quy trình hỗ trợ xuyên suốt, từ phát hiện ý tưởng, ươm tạo dự án đến kết nối vốn, công nghệ và thị trường, từng bước đưa những ý tưởng có tiềm năng trở thành mô hình kinh tế hiệu quả.

Ngày 10/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Hướng dẫn, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2026-2030.”

Theo đề án, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh sẽ hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng ít nhất 50 mô hình khởi nghiệp sáng tạo, tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế như phát triển sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số.

Cùng với đó, tỉnh phấn đấu hỗ trợ thành lập ít nhất 10 doanh nghiệp, 50 hợp tác xã và 150 tổ hợp tác nông nghiệp theo hướng khởi nghiệp sáng tạo; hình thành một câu lạc bộ nhà nông khởi nghiệp cấp tỉnh và 10 câu lạc bộ tại các xã, cụm xã, phường.

Một trong những nội dung đáng chú ý của đề án là xây dựng quy trình hỗ trợ liên tục, thay vì hỗ trợ đơn lẻ theo từng hoạt động. Theo đó, các ý tưởng khởi nghiệp được phát hiện, sàng lọc, đánh giá trước khi đưa vào đào tạo, ươm tạo.

Các dự án sau đó được kết nối nguồn lực, hỗ trợ tiếp cận thị trường và đánh giá hiệu quả sau hỗ trợ. Cách làm này hướng đến khắc phục tình trạng nhiều ý tưởng chỉ dừng lại ở các cuộc thi, phong trào mà chưa có đủ điều kiện phát triển thành hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế.

Các cấp Hội Nông dân cũng hướng dẫn hội viên tiếp cận các cơ chế, chính sách và nguồn vốn vay ưu đãi; ưu tiên nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh để hỗ trợ các dự án có khả năng phát triển. Đồng thời, Hội tăng cường phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các ngân hàng thương mại nhằm tư vấn, hỗ trợ vốn cho hội viên có nhu cầu khởi nghiệp.

Bên cạnh nguồn vốn, tỉnh chú trọng hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ nông sản trên các sàn thương mại điện tử; xây dựng thương hiệu, bộ nhận diện sản phẩm và tham gia hội chợ, triển lãm. Các nội dung tư vấn pháp lý về đăng ký doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, thuế, tiêu chuẩn và chất lượng hàng hóa cũng được triển khai, giúp nông dân từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu có ít nhất 70% mô hình được hỗ trợ duy trì hoạt động sau 12 tháng; 50% mô hình tăng trưởng doanh thu hoặc mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; 30% mô hình xây dựng được thương hiệu, ứng dụng thương mại điện tử hoặc chuyển đổi số. Tỉnh cũng đặt mục tiêu hình thành ít nhất 10 mô hình có khả năng nhân rộng trên địa bàn.

Đề án “Hướng dẫn, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2026-2030” được triển khai trên nền tảng phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã được duy trì tại địa phương. Nghệ An là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức cuộc thi “Nhà nông khởi nghiệp sáng tạo” dành riêng cho nhà nông. Năm 2026, cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân với nhiều ý tưởng, sản phẩm, dự án. Qua cuộc thi, hai nhà tài trợ đã cam kết hỗ trợ, tư vấn, đầu tư cho 6 dự án đạt giải.

Giai đoạn 2020-2025, bình quân hằng năm có gần 60% số hộ hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ, tạo doanh thu cao và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Trong 5 năm, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm cho trên 1 triệu lao động; giúp đỡ hơn 150.155 lao động có việc làm; hỗ trợ 88.089 lượt hộ khó khăn về vốn, vật tư kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, phong trào còn lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng. Khi được đồng hành về kiến thức, vốn, công nghệ và thị trường, nông dân có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và phát triển kinh tế bền vững./.

Phát động cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp công nghệ cao Cuộc thi góp phần khuyến khích cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp phát huy năng lực đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra những giá trị mới cho nền nông nghiệp Việt Nam.