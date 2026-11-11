Chứng khoán châu Á khởi sắc nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu AI

Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 11/11, nhờ tâm lý lạc quan trở lại đối với nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Các nhà đầu tư dường như không quá lo ngại trước số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo và khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng mạnh lãi suất vào tháng tới.

Sau đợt bán tháo trong tuần trước do lo ngại đảng Dân chủ tại Mỹ sẽ siết chặt các quy định quản lý AI, nhóm cổ phiếu công nghệ đã phục hồi trong tuần này nhờ hoạt động mua vào ở mức giá thấp. Giới đầu tư cũng dần cho rằng những lo ngại trước đó có thể đã bị đẩy lên quá mức.

Tâm lý thị trường tiếp tục được cải thiện nhờ kết quả kinh doanh của CoreWeave, công ty vận hành trung tâm dữ liệu, với dự báo doanh thu năm nay đạt 13-13,3 tỷ USD, vượt kỳ vọng của giới phân tích.

Thông tin này giúp xoa dịu những lo ngại về tình hình tài chính của CoreWeave, sau khi cổ phiếu công ty bị bán tháo mạnh trong tháng trước. Khi đó, giới đầu tư lo ngại doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc huy động vốn để đáp ứng các nghĩa vụ nợ lớn, giữa lúc chi phí vay tiếp tục tăng.

Diễn biến tích cực đã lan tỏa sang nhiều thị trường chứng khoán châu Á. Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng 1,9%, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, nhờ sự đi lên của các thị trường Hàn Quốc, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Tại Tokyo, chứng khoán Nhật Bản tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp, khi những lo ngại về khả năng sinh lời của các khoản đầu tư vào AI dần hạ nhiệt, thúc đẩy nhà đầu tư mua lại cổ phiếu sau đợt giảm mạnh gần đây.

Kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp cũng góp phần hỗ trợ thị trường. Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 tăng 789,01 điểm, tương đương 1,31%, lên 61.248,59 điểm.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp, nhờ đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ, bất chấp lo ngại lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến có thể khiến Fed đẩy mạnh thắt chặt chính sách tiền tệ.

Sau khi mở cửa giảm 0,56%, chỉ số KOSPI đảo chiều tăng 136,23 điểm, tương đương 2,6%, lên 5.375,36 điểm. Có thời điểm trong phiên, chỉ số này chạm mức 5.377,99 điểm. Đồng won của Hàn Quốc cũng tăng giá so với đồng USD.

Các thị trường Sydney, Singapore, Wellington, Mumbai và Bangkok đồng loạt tăng điểm. Ngược lại, thị trường chứng khoán Jakarta và Manila giảm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,46%, đóng cửa ở mức 3.680,64 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,8%, xuống 24.354,96 điểm.

Trên thị trường Mỹ, cổ phiếu của tập đoàn sản xuất chip Nvidia cũng ổn định trở lại sau hai phiên giảm mạnh, khiến giá trị vốn hóa của công ty bốc hơi 430 tỷ USD. Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang, đang bị điều tra liên quan đến các thông tin cho rằng ông có thể là mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài.

Một yếu tố khác góp phần củng cố niềm tin của giới đầu tư là hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic. Theo đó, công ty phát triển Claude, hệ thống AI có khả năng thực hiện các tác vụ theo yêu cầu, dự kiến huy động tối đa 64 tỷ USD trong đợt IPO sắp tới, qua đó có thể đạt mức định giá lên tới 1.400 tỷ USD.

Trước đó, Anthropic được kỳ vọng huy động tới 100 tỷ USD, mức có thể đưa thương vụ này trở thành đợt IPO lớn nhất trong lịch sử.

Việc Anthropic niêm yết cổ phiếu được xem là một phép thử đối với khả năng duy trì làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào AI. Hồ sơ IPO cũng cho thấy doanh thu của công ty trong quý 3 đã tăng vọt lên 17 tỷ USD, so với chỉ 1,4 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ, giới đầu tư vẫn lo ngại Fed có thể tăng lãi suất mạnh hơn dự kiến tại cuộc họp chính sách tháng 12 tới.

Số liệu mới công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0,6% của tháng 9 nhưng cao hơn dự báo tăng 0,3% của thị trường.

Mặc dù tốc độ tăng giá năng lượng đã chậm lại đáng kể, giá thực phẩm vẫn tăng mạnh, cùng với chi phí chăm sóc y tế, đồ nội thất gia đình và nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ khác. Điều này tiếp tục làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát và triển vọng chính sách lãi suất của Fed trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, khép lại phiên 11/11, chỉ số VN-Index tăng 3,83 điểm, hay 0,22%, lên 1.746,90 điểm, và chỉ số HNX-Index giảm 0,53 điểm (0,21%), xuống 255,73 điểm./.

Chứng khoán Mỹ: Chỉ số S&P 500 bật tăng, cổ phiếu của Nvidia sụt giảm mạnh Thị trường chứng khoán Mỹ vẫn duy trì đà tăng ngay cả khi giá cổ phiếu của Nvidia, công ty có giá trị vốn hóa lớn thứ hai thế giới, sụt giảm 4,2%, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 7/4.