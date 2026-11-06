VN-Index quay đầu giảm mạnh dù khối ngoại mua ròng gần 500 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán phiên 6/11 chịu áp lực bán mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup, Gelex, ngân hàng, thép và cao su, kéo VN-Index giảm hơn 15 điểm.

Trong khi đó, cổ phiếu chứng khoán và một số mã bất động sản vẫn thu hút dòng tiền.

Sau hai phiên tăng mạnh liên tiếp, thị trường chứng khoán quay đầu điều chỉnh trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 6/11. Áp lực bán xuất hiện từ sớm và lan rộng tại nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là các mã vốn hóa lớn, khiến VN-Index đánh mất thành quả hồi phục trước đó.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 15,37 điểm xuống 1.725,36 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 223 mã giảm giá, trong đó có 6 mã giảm sàn; trong khi chỉ có 105 mã tăng giá, gồm 2 mã tăng trần trên sàn HOSE.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu Vingroup sau nhiều phiên đóng vai trò nâng đỡ thị trường đã đồng loạt điều chỉnh. VIC giảm 1,47%, VHM giảm 1,9% và VRE giảm 1,86%. Riêng VPL đi ngược xu hướng khi tăng 0,98%.

Áp lực bán cũng xuất hiện tại nhóm cổ phiếu Gelex. GEE giảm 3,39%, VGC giảm 2,09%, GEL giảm 1,67%, EIB giảm 1,22% và GEX giảm 1,1%.

Tại nhóm ngân hàng, sắc đỏ chiếm ưu thế với LPB giảm 2,61%, SSB giảm 2,31% và OCB giảm 2,28%. Các mã TCB, MBB, EIB và VCB cũng đóng cửa giảm hơn 1%. Ở chiều ngược lại, STB, HDB, CTG và SHB vẫn giữ được sắc xanh với mức tăng quanh 1%.

Nhóm thép và cao su cũng chịu áp lực điều chỉnh. Trong đó, NKG giảm 2,8%, HPG giảm 1,4% và HSG giảm 1,36%. Các cổ phiếu cao su gồm GVR, PHR, TRC và DPR lần lượt giảm 2,82%, 1,66%, 1,48% và 0,39%.

Ở nhóm bất động sản, diễn biến phân hóa rõ nét. Bên cạnh các cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup, NVL giảm 1,44%, SJS giảm 2,52%, VPI giảm 1,13% và HDC giảm 1,15%. Ngược lại, KDH tăng 5,23%, TCH tăng 3,85%, NLG tăng 2,91%, DXG tăng 2,33% và PDR tăng 1,73%.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các ngành khác cũng gây sức ép lên thị trường như FPT giảm 3,97%, MCH giảm 2,41%, HAG giảm 2,16%, MWG giảm 1,73%, POW giảm 1,2% và PLX giảm 1,04%. Sau phiên tăng mạnh trước đó, hai cổ phiếu hàng không VJC và HVN cũng quay đầu giảm lần lượt 0,88% và 2,24%.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu chứng khoán trở thành điểm sáng khi nhiều mã thu hút dòng tiền. VND tăng 5,28%, CTS tăng 2,41%, VIX tăng 1,91% và VDS tăng 1,44%. Một số mã khác như HCM, LPS, VPX và AGR điều chỉnh quanh 1%.

Dòng tiền cũng tìm đến một số cổ phiếu thuộc nhóm hàng tiêu dùng và năng lượng. MSN tăng 1,96%, SAB tăng 1,07%, REE tăng 2,28% và HDG tăng 4,55%.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng gần 500 tỷ đồng trong phiên cuối tuần. KDH dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với giá trị hơn 170 tỷ đồng, tiếp đến là VND với 99,4 tỷ đồng, VIX với 93,38 tỷ đồng và MSN với 85,78 tỷ đồng.

Ở chiều bán, FPT bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 151 tỷ đồng. VCB đứng tiếp theo với 110,81 tỷ đồng, MBB bị bán ròng 43,74 tỷ đồng, MCH là 41,7 tỷ đồng và BSR là 32,98 tỷ đồng.

Phiên giao dịch cuối tuần cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu. Trong khi áp lực bán tại nhiều mã vốn hóa lớn kéo VN-Index giảm điểm, dòng tiền vẫn luân chuyển sang nhóm chứng khoán và một số cổ phiếu bất động sản, hàng tiêu dùng, năng lượng. Diễn biến khối ngoại đảo chiều mua ròng gần 500 tỷ đồng cũng là điểm đáng chú ý trong phiên này./.

Chứng khoán ngày 4/11: VN-Index vọt tăng hơn 33 điểm sau 4 phiên giảm liên tiếp Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 33,4 điểm lên 1.733,02 điểm; thanh khoản trên HOSE cải thiện rõ rệt, tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 17.464 tỷ đồng, tăng 38,65% so với phiên trước.