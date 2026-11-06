Chứng khoán toàn cầu lao dốc do lo ngại về triển vọng trung tâm dữ liệu AI

Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và bán dẫn tại Mỹ lan sang các thị trường châu Á trong phiên giao dịch ngày 6/11, giữa những lo ngại về triển vọng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là nguy cơ các quy định mới làm chậm tiến độ xây dựng trung tâm dữ liệu.

Diễn biến này khiến thị trường chứng khoán toàn cầu chịu sức ép lớn, sau khi các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 mất kỷ lục 2.900 tỷ USD giá trị vốn hóa trong phiên trước đó.

Tại Mỹ, chỉ số bán dẫn Philadelphia (SOX) giảm 12,2% trong phiên 5/11, mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ năm 2020, đưa mức giảm của chỉ số này trong cả tuần lên khoảng 16%.

Chỉ số Nasdaq Composite mất 5,5%, S&P 500 giảm 4,4% và Dow Jones giảm 3,4%.

Đây đều là những mức giảm theo ngày sâu nhất kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố các biện pháp thuế quan diện rộng hồi tháng 4/2025. Riêng Nasdaq hiện thấp hơn 11,9% so với mức đỉnh lịch sử.

Tâm lý nhà đầu tư bị tác động bởi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong đó đảng Dân chủ giành thắng lợi lớn.

Thị trường lo ngại các chính trị gia thuộc đảng này có thể thúc đẩy những quy định chặt chẽ hơn đối với việc xây dựng trung tâm dữ liệu AI.

Các dự án này đang vấp phải sự phản đối của cử tri thuộc nhiều khuynh hướng chính trị, trong khi một số ứng cử viên chiến thắng cam kết hạn chế hoặc đình chỉ xây dựng.

Trước đó, Thượng nghị sỹ Bernie Sanders và Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez đã đề xuất lệnh tạm hoãn trên phạm vi liên bang đối với các dự án trung tâm dữ liệu.

Bên cạnh rủi ro chính sách, giới đầu tư còn lo ngại các tập đoàn công nghệ có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến để thu hồi hàng trăm tỷ USD đã rót vào AI.

Chi phí vay vốn tăng cũng có thể làm chậm quá trình xây dựng hạ tầng, kéo theo nguy cơ suy giảm nhu cầu chip và điện năng.

Đà bán tháo nhanh chóng lan sang châu Á. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản có thời điểm giảm khoảng 7%, trước khi thu hẹp mức mất điểm còn 5,7% vào giữa phiên.

Tại Hàn Quốc, Kospi có lúc giảm 8,8%, kích hoạt tạm ngừng giao dịch trong 20 phút. Cổ phiếu SK Hynix giảm khoảng 10%, Samsung Electronics mất 8%. Chỉ số Taiex của Đài Loan (Trung Quốc) chốt phiên giảm 4,5%, trong khi cổ phiếu TSMC có lúc mất 8,5%.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu Brent tăng 1,4%, lên sát 100 USD/thùng, trong khi vàng giao ngay giảm 1,1%, xuống 4.044 USD/ounce. Đồng USD tăng giá so với đồng euro và yen. Diễn biến trái chiều cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm các thị trường tài chính toàn cầu./.

VN-Index quay đầu giảm mạnh dù khối ngoại mua ròng gần 500 tỷ đồng Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/11, VN-Index giảm 15,37 điểm xuống 1.725,36 điểm; đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng gần 500 tỷ đồng.