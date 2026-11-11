Dự án 20 triệu USD đầu tư vào khu công nghiệp ven biển Ninh Bình

Ngày 11/11, tại Khu Công nghiệp Dệt may Rạng Đông (Aurora IP), xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư “Nhà máy kéo sợi, sản xuất sợi và hoàn thiện các sản phẩm dệt, tẩy từ vải vụn, vải tái chế” cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sợi Star Việt.

Dự án được đầu tư bởi Công ty Gold Cotton Trading Co., Limited, doanh nghiệp có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc). Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sợi Star Việt là doanh nghiệp được thành lập để thực hiện dự án này tại Việt Nam.

Dự án được triển khai tại lô E2 và E3, Khu Công nghiệp Dệt may Rạng Đông, với diện tích sử dụng đất hơn 7 ha. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 525,6 tỷ đồng, tương đương 20 triệu USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 105,12 tỷ đồng (tương đương 4 triệu USD) chiếm 20% tổng vốn đầu tư; phần vốn huy động dự kiến đạt 420,48 tỷ đồng (tương đương 16 triệu USD).

Về quy mô sản xuất, dự án hướng đến xây dựng nhà máy sản xuất sợi cotton và chỉ dệt với công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm. Bên cạnh hoạt động sản xuất sợi, dự án đăng ký các ngành nghề thuộc lĩnh vực dệt may như sản xuất vải dệt thoi, vải dệt kim, hoàn thiện sản phẩm dệt, sản xuất các sản phẩm dệt và một số hoạt động thương mại, dịch vụ liên quan.

Với phạm vi hoạt động đăng ký trải rộng qua nhiều công đoạn của ngành dệt may, dự án được kỳ vọng bổ sung năng lực sản xuất nguyên liệu và hỗ trợ mở rộng khả năng liên kết giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, đặc biệt tại các khâu sản xuất sợi, vải và hoàn thiện sản phẩm dệt. Dự án dự kiến khởi công xây dựng vào quý 2/2027.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sợi Star Việt cam kết doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định pháp luật Việt Nam và nội quy quản lý của khu công nghiệp; luôn đề cao chữ tín, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp, tuân thủ nghiêm túc ranh giới khu đất được bàn giao, sử dụng đất đúng quy định của pháp luật đồng thời tổ chức thi công khoa học, bài bản và có kế hoạch, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, an toàn thi công và công tác bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Vũ Chiên, Phó Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, cho biết tỉnh chú trọng thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững; ưu tiên các dự án có năng lực triển khai thực chất, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường và đóng góp lâu dài cho địa phương.

Việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sợi Star Việt lựa chọn Aurora IP để triển khai dự án với quy mô 7 ha, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sợi, hoàn thiện sản phẩm dệt và sử dụng nguyên liệu dệt tái chế là một bước tiến đáng ghi nhận. Dự án được triển khai kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường liên kết chuỗi giá trị dệt may và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn.

Để dự án triển khai hiệu quả, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sợi Star Việt tập trung nguồn lực, thực hiện dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đã đăng ký, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động. Chủ đầu tư hạ tầng Aurora IP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật theo cam kết, đặc biệt là cấp điện, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải; kịp thời phối hợp giải quyết các khó khăn phát sinh.

Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng dẫn thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án triển khai.

Ông Nguyễn Quốc Thảo, Phó Tổng Giám đốc Vận hành Khu công nghiệp Rạng Đông (Aurora IP), cho biết khu công nghiệp có quy mô gần 520 ha, được định hướng phát triển thành khu công nghiệp chuyên sâu dệt may, từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất từ sợi, dệt, nhuộm, hoàn tất đến may mặc, phụ liệu và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Mô hình tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp cận hạ tầng chuyên biệt, tăng khả năng liên kết sản xuất và từng bước hình thành chuỗi cung ứng dệt may ngay trong khu công nghiệp.

Aurora IP ưu tiên thu hút các dự án thuộc chuỗi giá trị dệt may, đặc biệt là sản xuất sợi, dệt vải, nhuộm, hoàn tất, nhuộm gia công và sản xuất nguyên liệu dệt may tái chế. Các lĩnh vực này phù hợp với định hướng phát triển hệ sinh thái dệt may chuyên sâu, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu tăng tỷ lệ nội địa hóa nguyên phụ liệu, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên trong sản xuất./.

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