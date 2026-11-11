Cần Thơ: Cảnh cáo hai giám đốc Sở vì sai phạm trong dự án đường Vành đai phía Tây

Ngày 11/11, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với hai Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố là ông Lê Tiến Dũng và ông Nguyễn Hoàng Tùng bằng hình thức "Cảnh cáo" do có hành vi vi phạm liên quan đến quá trình triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (đoạn nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 61C).

Cụ thể, tại Quyết định số 5701/QĐ-UBND ngày 10/11/2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo" đối với ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ (nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ).

Tương tự, tại Quyết định số 5702/QĐ-UBND cùng ngày, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ (nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ) cũng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo."

Dự án đường Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ đội vốn hơn 2.570 tỷ đồng so với mức phê duyệt ban đầu. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Việc thi hành kỷ luật xuất phát từ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 9, Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Thời gian thi hành kỷ luật 12 tháng tính từ ngày ký quyết định.

Căn cứ để xem xét, xử lý kỷ luật đối với hai cán bộ trên là Kết luận kiểm tra số 191/KL-TTr ngày 7/5/2026 của Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ về kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (đoạn nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 61C) và đề nghị của Hội đồng kỷ luật công chức.

Dự án đường Vành đai phía Tây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Cần Thơ, có vai trò kết nối các tuyến giao thông huyết mạch, mở rộng không gian phát triển đô thị và tăng cường liên kết vùng. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, một số sai phạm xảy ra đã khiến dự án bị chậm tiến độ./.

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