Thanh Hóa: Làm rõ thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông tại phường Quảng Phú

Liên quan đến thông tin phản ánh trên mạng xã hội về quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 5/5/2026 tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát, thẩm định toàn diện hồ sơ vụ án, làm rõ từng nội dung phản ánh.

Kết quả thẩm định khẳng định không có việc cán bộ công an cho ký khống giấy trắng; quá trình điều tra, khởi tố và tống đạt các quyết định tố tụng được thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Cùng với đó, các đơn vị chức năng được giao xác minh, xử lý việc đăng tải thông tin sai sự thật theo quy định.

Trước đó, ngày 4/11/2026, tài khoản Facebook mang tên “Lợn Rừng Quảng Thành” liên tiếp đăng tải các bài viết, video phản ánh một số nội dung liên quan đến hoạt động tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đối với Phạm Thị Hạnh (sinh năm 2007, trú tại tổ dân phố Tân Trọng, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa). Các bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận của cộng đồng mạng, xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau về vụ việc.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh những nội dung được đăng tải trên mạng xã hội. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ,” quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ngày 20/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh về tội danh trên.

Sau đó, Viện Kiểm sát khu vực 1 đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can; ban hành Cáo trạng, đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Tòa án nhân dân khu vực 1 đã có lịch xét xử vụ án theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5/5/2026, tại khu vực ngã tư đường Lê Niệm giao với đường nội thị, thuộc tổ dân phố Hưng Thọ, phường Quảng Phú, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô biển kiểm soát 30K-604.22 do Nguyễn Hữu Tới (sinh năm 1994, trú tại số 97 Tạnh Xá, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển và xe máy điện biển kiểm soát 36MĐ1-634.05 do Phạm Thị Hạnh điều khiển, chở phía sau bà Nguyễn Thị Đua (sinh năm 1950, trú tại phố 1, phường Quảng Phú).

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy điện di chuyển trên đường Lê Niệm theo hướng Nam-Bắc, trong khi xe ôtô di chuyển trên đường nội thị theo hướng Đông-Tây. Sau va chạm, bà Đua bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhưng đã tử vong vào khoảng 15 giờ 45 phút, ngày 6/5/2026.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan điều tra xác định vụ tai nạn xảy ra tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức. Cả hai người điều khiển phương tiện đều có lỗi do không thực hiện đúng quy định khi tham gia giao thông đường bộ, vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều 12 và khoản 2 Điều 22 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Đây là căn cứ để Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh.

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan, sai.

Nội dung tài khoản Facebook “Lợn Rừng Quảng Thành” đăng tải trên mạng xã hội là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm và tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo gia đình bị hại chấp hành đúng các quy định của pháp luật; trường hợp có ý kiến, kiến nghị liên quan đến vụ án, đề nghị liên hệ Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là những nội dung liên quan đến hoạt động điều tra, xử lý vụ án, vụ việc, tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân./.

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