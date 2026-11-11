Tổng thống Cộng hòa Chile và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam.
Chuyến thăm diễn ra từ ngày 15 đến 17/11/2026./.
Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, tăng cường tin cậy giữa Việt Nam-Chile
Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Chile, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Chile, quốc gia đầu tiên tại Nam Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.