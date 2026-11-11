Tổng thống Cộng hòa Chile và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 15 đến 17/11/2026./.