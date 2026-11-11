Làng cổ Đông Hòa Hiệp - Nét xưa giữa miền sông nước

Với hệ thống những ngôi nhà cổ mang đậm kiến trúc truyền thống Nam Bộ cùng các chi tiết chạm khắc tinh xảo, làng cổ Đông Hòa Hiệp, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp là điểm đến giàu giá trị văn hóa, lịch sử.

Nằm giữa vùng sông nước và những vườn cây ăn trái sum suê của Nam Bộ, làng cổ Đông Hòa Hiệp, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp thu hút du khách bởi những ngôi nhà có tuổi đời hơn 100 năm. Những bức hoành, liễn gỗ, hệ thống kèo cột được chạm khắc công phu, lưu giữ nét kiến trúc văn hóa nhà vườn Nam Bộ độc đáo. Sự đan xen giữa những ngôi nhà cổ và vườn cây xanh mát tạo nên không gian dân dã, thơ mộng.

Trung bình mỗi năm, làng cổ đón khoảng 100.000 lượt khách tham quan, trong đó hơn 75% là khách quốc tế. Để khai thác tốt hơn tiềm năng này, địa phương đang định hướng kết nối các chủ nhà cổ với doanh nghiệp và các điểm du lịch sinh thái.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, “Làng cổ Đông Hòa Hiệp có nhiều nhà cổ hình thành hơn 100 năm được tổ chức JICA Nhật Bản đã đầu tư trùng tu cho các nhà cổ trên địa bàn xã Cái Bè. Về mục tiêu, giải pháp trong thời gian tới, để định hướng phát triển làng cổ Đông Hòa Hiệp, xã sẽ kết hợp với chủ các nhà cổ Đông Hòa Hiệp với các doanh nghiệp và chính quyền để chúng ta khai thác tiềm năng trong thời gian tới cũng như thành lập Ban quản lý du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp, khảo sát lại tất cả các nhà cổ Đông Hòa Hiệp để chúng ta có một cái kết nối giữa các doanh nghiệp và các điểm du lịch sinh thái để chúng ta quảng bá thêm hình ảnh cho làng cổ Đông Hòa Hiệp.”

Bà Cao Thị Mạnh, quản lý nhà cổ Ba Đức, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, “Khách du lịch đến đây thường người ta coi (xem) thứ nhất là cái nhà mình, cái kiểu nhà mình như thế nào, nói nhà cổ thì cổ như thế nào; thứ hai nữa là người ta có ăn uống thì người ta coi ẩm thực của mình, rồi những cái văn hóa ẩm thực của mình ra sao, đời sống người dân mình như thế nào. Khách đến đây lưu trú thì đa số người ta thích giao lưu với mình, nói chuyện cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản này kia.”

Ông Võ Văn Nhỏ, quản lý nhà cổ ông Võ Văn Võ, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, “Ngoài tham quan nhà cổ thì khách du lịch còn ăn uống và có dịch vụ xe đạp cho khách đi tham quan khoảng chừng 1 tiếng trong làng cổ.”

Theo định hướng của ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp, việc khảo sát, quy hoạch, trùng tu và bảo quản các ngôi nhà cổ cần được chú trọng, gắn với khai thác cảnh quan vườn cây, sông nước và các sản phẩm du lịch sinh thái. Đây là hướng đi nhằm vừa bảo tồn giá trị kiến trúc, văn hóa, vừa nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Hằng năm, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ hội văn hóa-du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp, tạo thêm điểm nhấn cho du lịch địa phương, đồng thời lan tỏa những giá trị đặc sắc của một làng cổ Nam Bộ đến đông đảo người dân và du khách.

Giữa nhịp sống hiện đại, những ngôi nhà cổ vẫn lưu giữ dấu ấn kiến trúc, nếp sống và văn hóa của cư dân Nam Bộ. Bảo tồn và phát huy những giá trị ấy không chỉ góp phần gìn giữ di sản mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch bền vững cho vùng đất Đồng Tháp./.