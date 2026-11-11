Truyền thông Nhật Bản đưa tin đậm nét chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, truyền thông Nhật Bản tiếp tục đưa tin đậm nét hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Nhật Bản, trong đó có hoạt động gặp gỡ các tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo, triển lãm điêu khắc nhỏ “Đối thoại” tại thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa và nhiều hoạt động quan trọng khác.

Hãng thông tấn Jiji Press ngày 11/11 có bài viết với tiêu đề “Lãnh đạo Việt Nam thăm Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo, kêu gọi đầu tư từ Nhật Bản.”

Bài viết nêu rõ các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE), gồm gặp gỡ, trao đổi với Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn Giao dịch chứng khoán Nhật Bản (JPX) Yamaji Hiromi cùng lãnh đạo các định chế tài chính lớn của Nhật Bản và kêu gọi đầu tư vào Việt Nam.

Theo Jiji, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức đánh chuông, vốn được sử dụng trong các dịp như chào mừng doanh nghiệp mới niêm yết hoặc phiên giao dịch đầu năm.

Đề cập đến hợp tác kinh tế song phương, báo Nikkei Asia đưa tin Nhật Bản và Việt Nam đã ký các thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiều lĩnh vực khác.

Theo báo này, nhiều thỏa thuận giữa doanh nghiệp, các bộ và cơ quan chính phủ hai nước được ký ngày 9/11, trong bối cảnh Việt Nam đang nhanh chóng vươn lên trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao trong các lĩnh vực bán dẫn và điện tử.

Nikkei Asia nhận định các doanh nghiệp, trong đó có Google, đang mở rộng sản xuất tại Việt Nam nhằm đa dạng hóa chuỗi cung. Sự dịch chuyển này góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam.

Đề cập đến hợp tác năng lượng, Nikkei Asia nhận định Việt Nam đang hướng tới việc đưa một nhà máy điện hạt nhân vào vận hành năm 2035, một phần nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, đồng thời bảo đảm nguồn điện nền ổn định và sạch hơn.

Theo báo này, Nhật Bản và Việt Nam cũng dự kiến hợp tác triển khai lò phản ứng module nhỏ (SMR) tại Việt Nam sớm nhất vào năm 2040.

Nikkei Asia dẫn đánh giá của ông Vaibhav Saxena, cố vấn pháp lý nước ngoài cấp cao tại Công ty luật Vilaf, nhận định: “Sự quan tâm của Việt Nam đối với SMR cần được nhìn nhận trong một chiến lược rộng lớn hơn nhằm bảo đảm nguồn điện tin cậy, phát thải carbon thấp cho giai đoạn tăng trưởng công nghiệp tiếp theo. Việc nghiên cứu SMR song song với chương trình điện hạt nhân quy mô lớn được tái khởi động giúp duy trì sự linh hoạt trong lựa chọn công nghệ, quy mô dự án và trình tự đầu tư.”

Nikkei Asia cho rằng việc tăng cường hợp tác năng lượng với Việt Nam phù hợp với một số ưu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Website truyền hình Kanagawa đưa tin: “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, đang thăm Nhật Bản, đã tới trụ sở chính quyền tỉnh Kanagawa và hội đàm với Thống đốc Kuroiwa Yuji".

Bài viết nêu rõ: “Thống đốc Kuroiwa đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngay trước cửa trụ sở chính quyền tỉnh. Tháng 11/2025, trong chuyến thăm Việt Nam và hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống đốc Kuroiwa đã bày tỏ mong muốn mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Kanagawa và chuyến thăm lần này đã hiện thực hóa lời mời đó.”

Truyền hình Kanagawa dẫn phát biểu của Thống đốc Kuroiwa nhấn mạnh: “Tôi chân thành cảm ơn ngài đã tới thăm tỉnh Kanagawa trong chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy hơn nữa giao lưu giữa hai bên thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, trong đó có vở nhạc kịch ‘Công nữ Anio.’"

Đáp lại kỳ vọng của Thống đốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng các hoạt động hợp tác, giao lưu sẽ đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và tỉnh Kanagawa, cũng như giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Truyền hình Kanagawa dẫn chia sẻ của Thống đốc Kuroiwa nói: “Trong bối cảnh vai trò của Việt Nam đối với Nhật Bản ngày càng trở nên quan trọng, tôi rất trân trọng việc mình có thể góp phần làm cầu nối giữa hai nước. Khi đà hợp tác này đã hình thành, tôi mong muốn tiếp tục gìn giữ và vun đắp trong thời gian tới."

Trước đó, truyền thông Nhật Bản cũng thông tin về Triển lãm tác phẩm điêu khắc của nghệ sỹ Việt Nam và Nhật Bản tại thành phố Yokohama.

Hãng thông tấn Kyodo có bài viết tiếng Anh với tiêu đề “Triển lãm các tác phẩm điêu khắc của nghệ sỹ Việt Nam và Nhật Bản đã khai mạc tại thành phố Yokohama.”

Bài viết của hãng thông tấn Kyodo cho biết Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cũng tham dự buổi lễ.

Kyodo dẫn phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm ngày 9/11 của Thống đốc Kanagawa Kuroiwa Yuji nhấn mạnh: “Nghệ thuật có sức mạnh kết nối con người vượt qua biên giới quốc gia. Tôi hy vọng triển lãm này sẽ góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy giao lưu.”

Bài viết tiếng Nhật của hãng tin Kyodo được nhiều báo chí địa phương Nhật Bản sử dụng có tiêu đề: “Triển lãm điêu khắc Việt Nam-Nhật Bản tại Kanagawa, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tham dự."

Hãng tin Kyodo News dẫn phát biểu của đại diện chính quyền tỉnh Kanagawa cho biết Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Nhật Bản./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản Việt Nam và Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của nhau, có nhiều lợi ích tương đồng, sự phát triển của nước này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nước kia.