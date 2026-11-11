Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự các Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines

Các chỉ tiêu về nợ công, vay nước ngoài và vay của Chính phủ đều đang ở mức thấp so với các giới hạn được Quốc hội cho phép. Do đó, việc tiếp tục huy động nguồn vốn ODA cùng với các nguồn lực khác để đáp ứng nhu cầu đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội là cần thiết.