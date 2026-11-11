Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự các Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14-17/11./.
Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng ASEAN trong dài hạn
ASEAN đang ở giai đoạn mà quy mô, dân số, chiều sâu công nghiệp có thể chuyển hóa thành khả năng tích lũy vốn, thu hút đầu tư vào sản xuất, trong đó Việt Nam bền bỉ với mức tăng trưởng duy trì trên 5%.