Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự các Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines

Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan tại Manila từ ngày 14-17/11.

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14-17/11./.

Mức tăng trưởng dự báo của Việt Nam có sự điều chỉnh nhẹ so với tốc độ ấn tượng giai đoạn 2016-2025 nhưng vẫn duy trì trên mức 5% - con số đáng nể đối với hầu hết các nền kinh tế phát triển. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng ASEAN trong dài hạn

ASEAN đang ở giai đoạn mà quy mô, dân số, chiều sâu công nghiệp có thể chuyển hóa thành khả năng tích lũy vốn, thu hút đầu tư vào sản xuất, trong đó Việt Nam bền bỉ với mức tăng trưởng duy trì trên 5%.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Lê Minh Hưng #Hội nghị ASEAN #Philippines #Manila Philippines
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