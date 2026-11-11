Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản ký Bản ghi nhớ hợp tác

Ngày 11/11, tại trụ sở Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản ở Thủ đô Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, đã tiếp ông Hagiuda Koichi, Quyền Tổng Thư ký LDP và chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và LDP.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tham dự có ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Phía Nhật Bản có ông Inoue Shinji, Phó Tổng Thư ký; ông Kono Taro, Trưởng Ban Quốc tế LDP cùng một số nghị sỹ LDP.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cuộc trao đổi giữa hai bên đã diễn ra thành công tốt đẹp; đồng thời đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt là việc hai nhà lãnh đạo cấp cao vừa ra Tuyên bố Tầm nhìn chung về đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam, sự phát triển của nước này là tiền đề và động lực cho sự phát triển của nước kia.

Ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết lần này tạo cơ sở quan trọng để tăng cường giao lưu và trao đổi giữa hai Đảng; góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển thực chất, sâu sắc và bền chặt hơn; thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai bên thống nhất tập trung một số định hướng hợp tác trọng tâm: Triển khai cơ chế giao lưu giữa các ban chuyên môn của hai Đảng nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng chính sách và quản trị; phối hợp tổ chức cuộc trao đổi chính sách đầu tiên giữa hai ban chuyên môn nhân chuyến thăm Nhật Bản của Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong tháng 11/2026; thúc đẩy các chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược và cán bộ trẻ cho các cơ quan đảng và chính quyền hai nước; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Hagiuda Koichi, ông Lê Hoài Trung và ông Kono Taro đã thay mặt hai Đảng ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và LDP.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, tiếp ông Hagiuda Koichi, Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Hai bên bày tỏ vui mừng về việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác mới, trên cơ sở thỏa thuận đã được ký kết và triển khai hiệu quả từ năm 2015, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giữa hai bên.

Hai bên cùng nhấn mạnh Bản ghi nhớ mới sẽ là cơ sở quan trọng góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi, củng cố quan hệ giữa hai Đảng; thông qua hợp tác kênh Đảng thúc đẩy triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, hai nước, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển thực chất hơn, sâu sắc hơn, bền chặt hơn.

Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, giữa nghị viện hai nước và giao lưu nhân dân, đồng thời thúc đẩy kết nối thanh niên giữa hai Đảng, hai nước, khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả các định hướng hợp tác lớn giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và LDP. Hai bên đã trao văn kiện, chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên hai đoàn.

Cùng ngày, ông Nguyễn Duy Ngọc đã thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản. Tiếp và làm việc với Đoàn có bà Ota Hiroko, Chủ tịch Viện cùng lãnh đạo, giáo sư của Viện.

Bà Ota Hiroko, Chủ tịch Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản, chào mừng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và đoàn đại biểu. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Tham dự có ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; ông Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản; lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Ngoại giao.

Phát biểu chào mừng Đoàn, bà Ota Hiroko bày tỏ tự hào về việc Viện đã phối hợp đào tạo 240 học viên Việt Nam và hiện đang đào tạo 12 học viên, trong đó có nhiều học viên xuất sắc như ông Lê Minh Hưng, nay là Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 2018, Viện nhận ủy thác của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản thực hiện chương trình bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược cho cán bộ Việt Nam, với 454 học viên hệ ngắn hạn và 41 học viên hệ dài hạn.

Chương trình chú trọng gắn hiểu biết chính sách với thực tiễn, kết hợp bài giảng với khảo sát thực tế về dịch vụ hành chính, giao thông công cộng, chính quyền địa phương; tăng cường đối thoại, xây dựng mạng lưới quan hệ với cán bộ, chính quyền Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản; rèn luyện kỹ năng hoạch định, phân tích chính sách, trong đó có xây dựng báo cáo chính sách cho Việt Nam.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm việc với Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Ông Takada Hirofumi, Phó Chủ tịch Viện, kiến nghị 3 nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển nguồn nhân lực: Phía Việt Nam chia sẻ cụ thể hơn nhu cầu, vấn đề quan tâm và kinh nghiệm thực tiễn để Viện thiết kế chương trình phù hợp; lựa chọn học viên gắn với việc xác định rõ vấn đề cần giải quyết trong chương trình đào tạo cán bộ cấp cao; có cơ chế bảo đảm kết quả bồi dưỡng được áp dụng thực chất sau khi kết thúc khóa học, góp phần đổi mới hoạt động của cơ quan, tổ chức nơi học viên công tác.

Ông Hirofumi cũng chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong thu hút, bảo đảm nguồn nhân lực khu vực công trong bối cảnh số lượng công chức trung ương và địa phương giai đoạn 2012-2025 giảm rõ rệt.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn sự đón tiếp thân tình của Viện; trân trọng cảm ơn và đánh giá cao kết quả đào tạo cán bộ của Viện cho Việt Nam, góp phần vào sự phát triển và tình hữu nghị giữa hai nước.

Ông khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, toàn diện; Nhật Bản là đối tác lớn nhất của Việt Nam về hợp tác vốn vay ưu đãi và lao động, đứng thứ 3 về đầu tư, thứ tư về thương mại và du lịch.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tại buổi làm việc với Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tháng 5/2026 đã thành công tốt đẹp; Nhật Bản đang tích cực hỗ trợ Việt Nam rất hiệu quả trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh lãnh đạo cấp cao hai nước xác định hợp tác giáo dục, đào tạo là một trong những trụ cột quan trọng nhất, tạo nền tảng cho hợp tác bền vững giữa hai dân tộc; cùng với đó, hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo (AI), hàng không vũ trụ đang tạo ra những chuyển biến tích cực mới.

Ban Tổ chức Trung ương đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, tinh thần trách nhiệm cao trước Nhân dân; Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản có thế mạnh và có thể tham gia đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách cho Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi sâu hơn qua hình thức trực tuyến, chia sẻ tài liệu về các nội dung: Phát triển nguồn nhân lực thông qua mô hình giáo dục cao đẳng kỹ thuật KOSEN và kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực của Nhật Bản; kinh nghiệm thu hút, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực hành chính công; đồng thiết kế chương trình đào tạo thạc sỹ 1 năm, dự kiến triển khai năm 2027; đào tạo đội ngũ giảng viên nguồn cho đào tạo chính sách công của Việt Nam; giới thiệu mô hình tổ chức, hoạt động và đào tạo của Viện; cơ chế quỹ phát triển nguồn nhân lực trẻ và nguồn nhân lực tầm quốc tế của Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ ấn tượng với buổi làm việc tuy diễn ra trong thời gian không dài nhưng rất thực chất, hướng tới giải quyết đến cùng các vấn đề; mong hai bên sớm có cuộc gặp tiếp theo để tiếp tục trao đổi các nội dung đã thống nhất.

Bà Ota Hiroko cảm ơn những ý kiến trao đổi thực chất của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong xây dựng chương trình và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ./.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị phía Nhật Bản quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam ở Nhật, xem xét đơn giản hóa và từng bước miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam.