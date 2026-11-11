Điện chia buồn vụ tai nạn giao thông trên cao tốc tại Bulgaria

Được tin vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trakia, Cộng hòa Bulgaria ngày 10/11 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 11/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Iliana Yotova, Thủ tướng Rumen Radev./.
Thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Bulgaria
Hai bên nhất trí đánh giá hợp tác pháp luật, tư pháp thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng-thực thi pháp luật.