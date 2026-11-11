Tối ưu nguồn lực tài chính và đầu tư công tạo động lực cho tăng trưởng

Theo lịch của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 12/11 (truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Tại các kỳ họp Quốc hội, hoạt động chất vấn luôn là nội dung quan trọng nhận được sự quan tâm của cử tri và Nhân dân cả nước. Bên lề hành lang Quốc hội, báo VietnamPlus đã có cuộc trao đổi với các đại biểu Quốc hội, chia sẻ những nhận định về các nội dung chất vấn và các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Lắng nghe trực tiếp các tư lệnh ngành

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Đoàn Tây Ninh) cho biết theo lệ thường hàng năm, kỳ chất vấn luôn được cử tri và đại biểu hết sức quan tâm. Một trong những lý do khiến cử tri quan tâm là vì họ muốn nghe trực tiếp các tư lệnh ngành và Chính phủ trả lời về những vấn đề đang được quan tâm.

"Qua đó, họ có thể hiểu được chúng ta đang điều hành như thế nào và những điều họ mong muốn có thể giải quyết được hay không," đại biểu Nguyễn Đình Xuân nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đánh giá được sự nhiệt tình và năng lực của các vị lãnh đạo ngành. Đặc biệt, việc truyền hình trực tiếp khiến các câu hỏi tại hội trường đòi hỏi khả năng ứng biến nhanh nhạy từ lãnh đạo ngành.

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân chia sẻ: "Mặc dù có gửi câu hỏi, nhưng trong đó những tình huống phát sinh đòi hỏi khả năng ứng biến của các vị lãnh đạo, và đó cũng có thể là một trong những thử thách mà các vị lãnh đạo phải vượt qua."

Về thời lượng chất vấn, đại biểu Nguyễn Đình Xuân cho rằng năm nay dành một ngày để chất vấn là hơi ít. Tuy nhiên, hiện nay công việc của Quốc hội và Chính phủ rất nhiều, đang phải phục vụ mục tiêu tăng trưởng và nhiều việc cho giai đoạn chuyển tiếp. Việc dành thời gian như vậy là thỏa đáng và đại biểu hy vọng sẽ có thêm các diễn đàn trực tuyến hoặc dịp khác để các Bộ trưởng tiếp tục trao đổi với cử tri.

Tối ưu nguồn lực phát triển

Cùng với đó, đại biểu Nguyễn Đình Xuân cho biết hai ngành tài chính và khoa học-công nghệ là hai lĩnh vực được dư luận quan tâm lớn. Cử tri và Nhân dân rất quan tâm xem bộ máy vận hành như thế nào để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số cho năm nay và những năm tiếp theo, trong đó Bộ Tài chính là một trong những Bộ chủ chốt giải quyết vấn đề này. Thứ nhất là công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư và chính sách đối với doanh nghiệp. Thứ hai là đầu tư công, một động lực của tăng trưởng. Theo báo cáo, kết quả đầu tư công khá lạc quan, nhưng một số bộ ngành và địa phương vẫn còn chậm. Hơn nữa, Cử tri và đại biểu theo dõi không chỉ việc giải ngân mà quan trọng là việc giải ngân đó có tạo tiền đề, cơ sở cho tăng trưởng những năm tiếp theo hay không

"Ngoài ra, chúng ta biết rằng doanh nghiệp chiếm trên 60% thu ngân sách. Cho nên doanh nghiệp phải phát triển được, tăng trưởng được thì chúng ta mới có được nguồn thu và mới đảm bảo được tăng trưởng kinh tế," đại biểu Nguyễn Đình Xuân nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga mong muốn Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ tập trung vào các gợi ý chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều hành, phân bổ ngân sách và bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển. (Ảnh: Vietnam+)

Cùng mối quan tâm đó, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) chia sẻ kỳ vọng đối với phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đại biểu cho biết năm 2026 là năm mở đầu nhiệm kỳ mới, đất nước triển khai nhiều chính sách và dự án khác nhau để tạo sức bật cho nền kinh tế, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Do đó, áp lực và trách nhiệm đối với Bộ Tài chính là rất lớn.

"Làm như thế nào để chúng ta có thể cân đối được các nguồn lực giữa nguồn lực Trung ương với nguồn lực địa phương, giữa nguồn lực dành cho các chính sách an sinh xã hội lẫn nguồn lực dành cho đầu tư và phát triển?" đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đặt vấn đề về sự linh hoạt trong điều hành.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga mong muốn Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ tập trung vào các gợi ý chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều hành, phân bổ ngân sách và bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Về lĩnh vực khoa học và công nghệ, đại biểu Nguyễn Đình Xuân thẳng thắn nêu thực trạng nhiều năm trước, phần lớn trong số những công trình nghiên cứu khoa học-công nghệ là nhét vào ngăn kéo hoặc có một số ứng dụng rất nhỏ so với tài chính, năng lực đã đầu tư vào đó. Đến nay, việc này đã có rất nhiều chính sách, có nghị quyết, có luật để tháo gỡ. Và, đặc biệt là có Nghị quyết số 57-NQ/TW mở ra những đường lối để phát triển khoa học-công nghệ, làm động lực mới cho tăng trưởng.

Theo đó, đại biểu Nguyễn Đình Xuân nhấn mạnh cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm rất nhiều về việc giải ngân cho khoa học-công nghệ. Trong đó, quan trọng nhất là hiệu quả đồng vốn đó đem lại lợi ích ra sao cho tăng trưởng kinh tế và cuộc sống của người dân.

Về điều này, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang ưu tiên phát triển khoa học-công nghệ. Trong các chỉ tiêu chủ yếu Chính phủ xác định và Quốc hội thông qua, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên, trong đó năng suất lao động đạt khoảng 8,6%.

"Đây là một con số rất lớn đối với năng suất lao động, bởi vì trong nhiệm kỳ vừa qua có nhiều năm chúng ta không hoàn thành chỉ tiêu tăng năng suất lao động bình quân của xã hội, ” đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga chia sẻ.

Nhấn mạnh đến thời kỳ này, chỉ tiêu năng suất lao động phải tăng ở mức rất cao và vai trò của khoa học công nghệ là vô cùng quan trọng, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga kỳ vọng trong phiên chất vấn ngày mai, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ làm rõ định hướng phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và các chính sách nổi bật để khoa học công nghệ trở thành “chìa khóa” mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước./.

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