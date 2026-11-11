Uruguay mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Ngày 10/11, Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay Ngô Minh Nguyệt đã có buổi làm việc với Chủ tịch liên minh Mặt trận Mở rộng (FA) cầm quyền Uruguay Fernando Pereira tại thủ đô Montevideo, nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đánh giá cao sự ủng hộ và tình cảm quý báu của FA cùng cá nhân Chủ tịch Pereira dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nền tảng quan trọng góp phần vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Uruguay.

Ông Pereira nhấn mạnh nhân dân Uruguay và bạn bè quốc tế luôn ngưỡng mộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, đồng thời coi những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam là nguồn cảm hứng và bài học kinh nghiệm quý báu đối với các dân tộc trên thế giới.

Chủ tịch FA Pereira bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được trong những năm gần đây, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, cho rằng đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện những bước tiến mạnh mẽ của Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước, thành tựu mà không phải quốc gia nào cũng có thể đạt được.

Ông Pereira cũng khẳng định FA mong muốn mở rộng và tăng cường hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam, xem xét ký kết văn bản hợp tác, qua đó góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời bày tỏ hy vọng sớm được đón các đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Uruguay.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cho biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các địa phương Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Uruguay, đồng thời khẳng định Uruguay là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại Mỹ Latinh; tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và cần được khai thác hiệu quả hơn thông qua các chương trình, dự án cụ thể.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt thông tin về việc Việt Nam đang tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) với khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), đồng thời khẳng định Việt Nam ủng hộ Uruguay tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt bày tỏ tin tưởng các cơ chế hợp tác này sẽ tạo thêm động lực cho trao đổi thương mại, đầu tư giữa hai bên, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam và Uruguay tại khu vực, cũng như trên trường quốc tế.

Chia sẻ về tình hình Uruguay, Chủ tịch Pereira cho biết FA là liên minh chính trị cánh tả được thành lập từ năm 1971, quy tụ nhiều đảng phái và lực lượng tiến bộ, trong đó có Đảng Xã hội và Đảng Cộng sản Uruguay.

Trải qua 55 năm hoạt động, FA đã trở thành một lực lượng chính trị quan trọng tại Uruguay, từng lãnh đạo đất nước trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2005 đến năm 2020 và trở lại cầm quyền từ năm 2025.

Ông Pereira cho rằng sự ủng hộ của cử tri đối với FA bắt nguồn từ những chính sách hướng tới giải quyết các vấn đề thiết thực của người dân. Trong thời gian lãnh đạo đất nước, lực lượng này đã thúc đẩy cải cách trên nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, năng lượng và phát triển hạ tầng viễn thông, đặc biệt là mạng cáp quang. Hiện nay, chính quyền FA tiếp tục ưu tiên các chương trình xóa đói, giảm nghèo và cải thiện đời sống nhân dân./.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác toàn diện với Uruguay Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh Việt Nam và Uruguay có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết và hợp tác cùng có lợi.