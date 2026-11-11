Sơn La: Phó Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày 11/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại bản Tà Số, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Các đại biểu và nhân dân tham dự Ngày hội đã cùng nhau ôn lại lịch sử 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); nghe tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước 2026 và phương hướng nhiệm vụ năm 2027 của bản Tà Số.

Bản Tà Số được thành lập trên cơ sở sáp nhập bản Tà Số 1 và Tà Số 2 trước đây. Bản hiện có 331 hộ, với 1.994 nhân khẩu. Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận bản tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phát triển sản xuất, kinh doanh; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế.

Đến nay, bản có thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm; có 170 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; 120 hộ khá, giàu, bản không còn hộ nghèo. Bản luôn duy trì các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; công tác xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, an toàn, tự quản và công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo, từ thiện luôn được chú trọng...

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tham quan cuộc sống và sinh hoạt đời thường của đồng bào dân tộc Mông ở bản Tà Số. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Đặc biệt, công tác phát triển du lịch được bản tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân gắn với quảng bá hình ảnh du lịch cộng đồng. Bản hiện có 10 hộ làm du lịch cộng đồng và 1 hợp tác xã tham gia hoạt động du lịch, tạo việc làm cho 170 lao động.

Sau hơn 6 năm triển khai du lịch cộng đồng, bản Tà Số đón khoảng 600.000 lượt khách tham quan du lịch trải nghiệm các sản phẩm du lịch nông nghiệp, nghề thủ công truyền thống và mua nông sản tại bản; doanh thu từ du lịch ước đạt 12 tỷ đồng.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng biểu dương những cố gắng, nỗ lực, tinh thần đoàn kết và những kết quả mà bản Tà Số đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn bản Tà Số phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Bản cần khai thác hiệu quả lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và bản sắc văn hóa dân tộc Mông để phát triển du lịch cộng đồng, nghề thủ công, sản phẩm nông nghiệp, tạo thêm việc làm và thu nhập.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, hiểu dân, thường xuyên lắng nghe, đối thoại và kịp thời giải quyết những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của nhân dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, người có uy tín, già làng, trưởng bản trong tập hợp, vận động và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng…

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác của Trung ương tặng quà bản Tà Số và 20 suất quà cho các hộ gia đình tiêu biểu; lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng quà bản Tà Số và 6 hộ gia đình tiêu biểu; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho bản Tà Số.

Các đại biểu và nhân dân bản Tà Số đã cùng tham gia Ngày hội với nhiều trò chơi dân gian, trải nghiệm các hoạt động văn hóa đồng bào dân tộc Mông như giã bánh, múa khèn, đánh tu lu, giao lưu bóng đá nữ… tạo không khí vui tươi phấn khởi trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân./.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11: Miễn phí tham quan 10 di tích, bảo tàng Theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, các tổ chức, cá nhân khi tham quan tại những địa điểm được quy định sẽ được miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hàng năm.