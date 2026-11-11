Lâm Đồng: Tìm kiếm, quy tập nhiều hài cốt liệt sỹ tại khu căn cứ cách mạng

Ngày 11/11, tại xã Hàm Thuận Bắc, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Lâm Đồng (Đội K75) đã tìm kiếm, cất bốc được 3 hài cốt liệt sỹ cùng một số di vật.

Trên cơ sở các nguồn tin từ cựu chiến binh, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân xã Hàm Thuận Bắc về các khu vực nghi có hài cốt liệt sỹ, Đội K75 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, đánh giá chuyên môn và đặc điểm địa hình trước khi triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

Sau một ngày tìm kiếm, đơn vị đã phát hiện, cất bốc được 3 hài cốt liệt sỹ tại khu vực tổ 2, thôn Hàm Phú; tổ 7, thôn Phú Hòa và thôn Hàm Trí, xã Hàm Thuận Bắc. Trong số đó, một hài cốt còn tương đối đầy đủ các bộ phận cùng một số di vật được tìm thấy gồm đèn, dầu gió, gương vuông, ví da...

Sau khi hoàn thành công tác khai quật, cả 3 hài cốt liệt sỹ được lấy mẫu, số hóa thông tin theo đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, tỉ mỉ. Các bộ hài cốt liệt sỹ sau đó được đưa về bảo quản, thờ cúng tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Thuận, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Cùng ngày, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cùng Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đoàn công tác đã đến kiểm tra thực địa, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại xã Hàm Thuận Bắc.

Trực tiếp khảo sát hiện trường, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ và đời sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nỗ lực vượt khó của lực lượng tìm kiếm, quy tập; đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn, kỹ thuật trong tìm kiếm, quy tập; bảo quản chu đáo, trang trọng hài cốt và di vật tìm thấy.

Đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, hội cựu chiến binh và các nhân chứng lịch sử để thu thập, xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ dấu tích nào của các liệt sỹ.

Theo Trung tá Nguyễn Hải Minh, Chính trị viên Đội K75, thời gian qua, đơn vị đã tiếp nhận nhiều thông tin từ cựu chiến binh, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân về các khu vực nghi ngờ có hài cốt liệt sỹ, nhất là tại các khu vực căn cứ cách mạng trước đây như: Hàm Liêm, Sông Lũy, Tân Minh, Hoài Đức...

Từ các nguồn tin này, Đội K75 phối hợp với các địa phương thành lập đoàn khảo sát, tổ chức họp đánh giá chuyên môn, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập.

Đến nay, sau hơn 3 tháng triển khai nhiệm vụ, Đội K75 đã tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 38 hài cốt liệt sỹ, đưa về các nghĩa trang liệt sỹ theo quy định.

Hiện, Đội tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm, quy tập tại khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng, góp phần đưa các liệt sỹ trở về với quê hương, đáp ứng nguyện vọng của gia đình./.

Lâm Đồng mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sỹ khu vực ven biển Sau hơn 3 tháng triển khai, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 75 nỗ lực tìm kiếm tại các địa hình phức tạp và đã phát hiện, quy tập được 26 bộ hài cốt về Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lâm Đồng.