Hà Nội: Cho vay lãi suất 120%/năm, "giang hồ mạng Bình Trọc" bị khởi tố

Chiều 11/11, Công an thành phố Hà Nội thông báo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Bình (còn gọi là "Bình Trọc," sinh năm 1973, trú tại Đống Đa) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Quyết định khởi tố được ban hành ngày 10/11.

Đối tượng này bị cáo buộc cho vay 400 triệu đồng với mức lãi suất 10%/tháng, tương đương 120%/năm, thu hàng trăm triệu đồng tiền lãi.

Nguyễn Thái Bình, thường được biết đến với biệt danh “Bình Trọc,” là nhân vật xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội từ năm 2017. Tài khoản TikTok của Bình có khoảng 22.000 người theo dõi. Nhiều video do người này đăng tải đề cập đến chuyện thu hồi nợ, các quan niệm về đạo lý và cách ứng xử, trong đó có những nội dung bị cơ quan Công an đánh giá là lệch chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, tháng 3/2023, Bình cùng Nguyễn Thị Hải thỏa thuận cho anh B.M.C. vay 400 triệu đồng, bao gồm cả khoản nợ trước đó của anh C. đối với Hải.

Bình đứng tên cho vay với mức lãi suất 10%/tháng, tương đương 40 triệu đồng mỗi tháng. Mức lãi này quy đổi thành 120%/năm, gấp 6 lần mức lãi suất tối đa 20%/năm được quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 đối với các khoản vay thông thường.

Đáng chú ý, khi giao tiền, Bình đã khấu trừ trước 40 triệu đồng tiền lãi nhưng vẫn yêu cầu anh C. viết giấy nhận đủ 400 triệu đồng. Nội dung giấy nhận tiền không thể hiện giao dịch vay mà ghi đây là khoản tiền đặt cọc để xin cho con trai Bình vào lực lượng vũ trang.

Từ tháng 5 đến tháng 11/2023, anh C. đã chuyển cho Bình tổng cộng 280 triệu đồng tiền lãi. Trong số này, Bình chuyển lại cho Nguyễn Thị Hải 175 triệu đồng và giữ 105 triệu đồng. Như vậy, ngoài 40 triệu đồng tiền lãi bị khấu trừ khi giao tiền, tài liệu điều tra còn xác định người vay đã chuyển thêm 280 triệu đồng tiền lãi trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 11/2023.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thái Bình đã khai nhận hành vi của mình. Bình cũng thừa nhận việc sản xuất, đăng tải các video có nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ theo dõi và ủng hộ những nội dung này.

Liên quan đến vụ việc, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần lựa chọn, kiểm chứng thông tin trước khi theo dõi và chia sẻ; tránh cổ xúy những video xây dựng hình ảnh “giang hồ,” đề cao cách hành xử lệch chuẩn.

Cơ quan công an cũng cảnh báo, các hành vi lợi dụng mạng xã hội để khuếch trương thanh thế, cổ xúy hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định./.

Bắt tạm giam 20 người trong nhóm “Cọp đen” làm phim giang hồ tung lên mạng Ngày 27/10, Công an Thành phố Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 20 người liên quan nhóm “giang hồ mạng” Cọp đen để điều tra hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính.