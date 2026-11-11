Quảng Ngãi: Các xã miền núi phía Tây khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Theo ghi nhận của các xã miền núi phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều công trình giao thông, nhà ở, diện tích canh tác của người dân đã bị thiệt hại.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm khắc phục, giúp người dân vượt qua khó khăn do thiên tai.

Ông Lê Thành Diễn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kon Plông, cho biết đến chiều 11/11, nước lớn đã làm ngập cống tràn đi vào hai thôn Violak, Vi Koa, khiến người và phương tiện không thể lưu thông.

Bên cạnh đó, các tuyến đường giao thông tại các thôn Đăk Xô, Măng Nách, Măng Krí, Vi Koa bị sạt lở, gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện; có 7 căn nhà trên địa bàn xã bị sạt lở, đất, đá gây ảnh hưởng, nguy hiểm đến tính mạng của người dân.

Để khẩn trương khắc phục thiệt hại, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các thôn duy trì lực lượng cảnh báo, kiểm soát, không để người và phương tiện đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, không bảo đảm an toàn; huy động lực lượng Đội xung kích phòng, chống thiên tai hỗ trợ các hộ gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở khẩn trương di dời người và tài sản đến nhà hàng xóm để tạm trú; huy động máy móc, phương tiện và lực lượng tại chỗ phối hợp với nhân dân tổ chức thu dọn đất, đá sạt lở tại các tuyến đường, từng bước khắc phục các điểm bị ảnh hưởng, bảo đảm giao thông đi lại…

Lũ gây chia cắt nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

“Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt; kịp thời thông báo, cảnh báo và vận động nhân dân sinh sống tại các khu vực nguy hiểm chủ động di dời đến nơi an toàn; hạn chế người và phương tiện qua lại các khu vực có nguy cơ mất an toàn. Xã duy trì lực lượng, phương tiện, vật tư và trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “bốn tại chỗ”; sẵn sàng ứng cứu, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh,” ông Lê Thành Diễn nói.

Tại xã Măng Bút, đến chiều 11/11, chính quyền địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người; 12 hộ gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở đất, đá; nhiều tuyến đường như đường từ thôn Kô Chất đi thôn Đắk Chun và Đắk Lanh, đường tránh ngập nhánh 1, đường nội thôn từ Đắk Tiêu đi Tu Rí… xảy ra sạt lở, đất đá tràn ra mặt đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Theo ông Đỗ Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Măng Bút, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Ban quản lý các thôn tổ chức rà soát, thống kê các hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập úng.

Đến nay, lực lượng chức năng đã di dời 12 hộ dân đến nơi an toàn, và tiếp tục triển khai các biện pháp theo dõi, kiểm tra các hộ dân khác trong vùng nguy cơ.

Ông Đỗ Thanh Trà thông tin thêm, trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, xã sẽ tiếp tục rà soát, thống kê các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập úng; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động sơ tán, di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có yêu cầu; hạn chế người và phương tiện đi vào các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Bên cạnh đó, xã duy trì lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; đồng thời, chủ động phương án bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại nơi sơ tán, di dời, không để người dân thiếu đói, thiếu nước uống hoặc không có nơi trú tránh an toàn.

Tại xã Ngọc Linh, theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, đến chiều 11/11, mưa đã giảm, các hộ dân được đưa đi sơ tán đã bắt đầu về lại nơi ở. Tuy nhiên, theo ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Linh, nếu thời tiết có chuyển biến xấu, mưa lớn trở lại, các lực lượng tại chỗ sẽ khẩn trương di dời người dân dưới chân núi Đăk Rế (thôn Mường Hoong) đến nơi an toàn.

Hiện, học sinh toàn xã cũng đã được cho nghỉ học trong hai ngày 10 và 11/11 để phòng, chống các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra do mưa lũ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được ở nhiều nơi vượt 350mm; trong đó trạm Ngọc Tem (xã Kon Plông) đạt 399,4mm; trạm Pờ Ê (xã Kon Plông) đạt 388,8mm.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực phía Đông và vùng núi cao của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; lượng mưa có khả năng đạt từ 50-100mm, có nơi trên 150mm./.

Quảng Ngãi: Mưa lớn, hàng trăm hộ dân bị ngập Đến trưa 11/11, Quảng Ngãi đã di dời, sơ tán 140 hộ đến nơi an toàn; các hộ sơ tán được bố trí chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nước uống cũng như các nhu yếu phẩm cần thiết.