Giá vàng trong nước tiếp tục giảm, SJC lùi về ngưỡng 139 triệu đồng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 12/11, giá vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thêm 12 đồng/USD.

Ở thời điểm 9 giờ 15 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Doji cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC và vàng nhẫn cùng giao dịch ở mức 135,7-139 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng giảm, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giảm 800.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 134,7-138,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh ngưỡng 3.975 USD/ounce, giảm hơn 60 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC gần 15,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.623 đồng/USD, tăng 12 đồng/USD so với chốt phiên hôm qua.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng với mức độ khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.440-25.850 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD, VietinBank ở mức 25.415-25.860 đồng/USD, tăng 25 đồng/USD.

Tại BIDV, tỷ giá được niêm yết ở mức 25.462-25.842 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 18 đồng/USD, Eximbank ở mức 25.470-25.850 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng/USD./.

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm, SJC lùi về ngưỡng 139,5 triệu đồng Cùng xu hướng đi xuống với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay giảm tới 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, cả vàng SJC và vàng nhẫn hiện đang giao dịch ở mức 139,5 triệu đồng/lượng.