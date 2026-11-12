Điện Biên: Đưa kiến thức chăn nuôi đến với lao động nông thôn xã Thanh An

Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế, điều kiện sản xuất và thế mạnh của địa phương đang là một trong những giải pháp được tỉnh Điện Biên chú trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại xã Thanh An, các hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai theo hướng đưa lớp học về gần khu dân cư, tạo điều kiện để người dân vừa học nghề, vừa duy trì sản xuất.

Cuối tháng 10/2026, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Điện Biên phối hợp tổ chức lớp đào tạo nghề chăn nuôi lợn cho 35 lao động nông thôn, chủ yếu tại bản Bông.

Nội dung đào tạo tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng chăn nuôi, giúp người học áp dụng vào thực tế sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Trên phạm vi địa phương, hoạt động đào tạo nghề tiếp tục được mở rộng với các ngành nghề phù hợp như chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rau an toàn, trồng nấm, nuôi cá và một số nghề xây dựng.

Năm 2026, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên 1 được giao chỉ tiêu đào tạo 1.330 lao động. Riêng từ tháng 3 đến tháng 6, Trung tâm đã tổ chức 13 lớp tại 11 xã, phường.

Theo định hướng của Tiểu dự án 3, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đào tạo nghề phải gắn với giải quyết việc làm, phù hợp nhu cầu người lao động và điều kiện phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Việc đưa các lớp đào tạo nghề về cơ sở, chú trọng kỹ năng thực hành và khả năng ứng dụng vào sản xuất được kỳ vọng giúp lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao năng lực sản xuất, chủ động tạo việc làm, từng bước ổn định sinh kế và giảm nghèo bền vững./.

Cao Bằng tạo động lực phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số Cao Bằng đang đẩy mạnh triển khai đồng bộ các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao đời sống nhân dân, hướng tới thu hẹp khoảng cách phát triển.