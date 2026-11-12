Đàm phán Nga-Ukraine bộc lộ bất đồng giữa Mỹ và châu Âu

Theo tờ The Washington Post ngày 11/11, cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại Abu Dhabi đã phơi bày sự chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và châu Âu về cách tiếp cận Nga trong tiến trình đàm phán.

Theo tờ The Washington Post ngày 11/11, cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại Abu Dhabi đã phơi bày sự chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và châu Âu về cách tiếp cận Nga trong tiến trình đàm phán.

Moskva hoan nghênh đề xuất của các đặc phái viên Tổng thống Donald Trump về việc khởi động thảo luận liên quan đến cấu trúc an ninh thời hậu chiến, một yêu cầu lâu nay của Điện Kremlin.

Trong khi đó, Ukraine và các đồng minh châu Âu lo ngại trước viễn cảnh một trật tự an ninh châu Âu do Điện Kremlin soạn thảo. Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump đã nêu đề xuất sử dụng Hội đồng NATO-Nga, cơ chế hiện đã không còn tồn tại, làm khuôn mẫu nhằm tạo cho Nga tiếng nói trong các cuộc tham vấn về an ninh trên toàn châu lục.

Đây vốn là mục tiêu lâu nay của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên một số quan chức châu Âu bày tỏ quan ngại với cách tiếp cận này.

Các quan chức châu Âu đã cử một nhóm quan chức cấp cao đến Abu Dhabi, nhưng nhóm này không được tham gia các cuộc đàm phán ba bên Mỹ-Nga-Ukraine.

Các quan chức Nga lâu nay phản đối các đại diện châu Âu tham gia đàm phán vì cho rằng châu Âu dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho Kiev./.