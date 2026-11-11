Kết thúc đàm phán ba bên Mỹ-Nga-Ukraine tại UAE

Theo hãng tin RIA Novosti, một nguồn thạo tin cho biết cuộc đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine diễn ra trong hai ngày 10-11/11 tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã kết thúc.

Cuộc thảo luận tập trung vào các khía cạnh then chốt nhằm hướng tới việc hình thành một hệ thống an ninh mới cho khu vực.

Phát biểu với báo giới sau cuộc đàm phán, Trợ lý Tổng thống kiêm Trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky cho biết về mặt nguyên tắc, Nga và Ukraine đã nhất trí tiến hành một đợt trao đổi tù nhân mới quy mô lớn. Chi tiết về hoạt động này sẽ được công bố trong thời gian tới.

Ngoài ra, vấn đề nhân đạo cũng đã được đưa ra thảo luận tại cuộc đàm phán ở Abu Dhabi.

Tuy nhiên, ông Medinsky từ chối tiết lộ nội dung chi tiết trong quá trình đàm phán, đồng thời cho biết sẽ thông báo khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Mặc dù vậy, ông cho rằng vấn đề kiến trúc an ninh ở châu Âu cần phải được giải quyết. Vấn đề này đã được Nga đề cập đến nhiều lần và là nội dung trọng tâm tại cuộc đàm phán ba bên ở Abu Dhabi.

Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết ông cùng với người đồng cấp Steve Witkoff sẽ đến Moskva vào ngày 12/11 để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhằm trao đổi những nội dung đã thảo luận trong vòng đàm phán ba bên vừa kết thúc, đồng thời thúc đẩy một số vấn đề sau khi nhận thấy có triển vọng và cơ hội.

Ông Kushner hy vọng sẽ đạt được tiến triển trong cuộc gặp với Tổng thống Putin sau 2 ngày đàm phán giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hoan nghênh việc Mỹ đưa châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán Nga-Ukraine do Mỹ làm trung gian diễn ra tại Abu Dhabi.

Ông Zelensky nêu rõ ông không cho rằng có thể bàn về an ninh châu Âu mà lại “thiếu vắng châu Âu.”

Các đại diện châu Âu không tham gia trực tiếp vào vòng đàm phán ba bên giữa Nga-Mỹ-Ukraine nhưng họ đã có mặt tại Abu Dhabi và họp riêng với các phái đoàn Ukraine và Mỹ.

Trước đó, ngày 10/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng trong thời gian tới nên đưa cả các đối tác châu Âu vào bàn đàm phán bởi họ cũng là một phần góp phần giải quyết vấn đề này về lâu dài.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) cũng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán về an ninh tương lai ở châu Âu phải có sự tham gia của đại diện châu Âu.

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp diễn ra trong hai ngày 9-10/11 tại Paris, Ngoại trưởng các nước Canada, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ cho rằng cần phải đảm bảo khoản hỗ trợ tài chính lâu dài cho Ukraine, trong bối cảnh các đồng minh của Kiev đang tìm cách bù đắp thâm hụt ngân sách cho nước này sau năm 2026.

Liên minh châu Âu (EU) đã cấp cho Ukraine khoản vay trị giá 90 tỷ euro (100 tỷ USD) để đáp ứng nhu cầu tài chính cho giai đoạn 2026-2027.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky hồi tháng trước đã cảnh báo rằng khoản viện trợ này sẽ không đủ khi ước tính thâm hụt ngân sách năm 2027 là khoảng 70 tỷ euro.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã thừa nhận rằng mặc dù hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine đã được đảm bảo cho năm 2026, nhưng năm tiếp theo mới chỉ đáp ứng được một phần./.

Ukraine đánh giá tích cực đàm phán ba bên tại UAE Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine kết thúc ngày làm việc đầu tiên. Đây là cuộc gặp trực tiếp ba bên đầu tiên kể từ tháng 2, nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột kéo dài hơn 4 năm ở Ukraine.