AgroViet 2026: Kết nối giao thương, mở rộng thị trường cho nông sản Việt Nam

Với 250 gian hàng, trong đó có 100 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ các quốc gia trên thế giới (như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và các nước trong khu vực ASEAN), Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 - AgroViet 2026 không chỉ quảng bá sản phẩm, thương hiệu nông sản Việt Nam, mà còn tạo không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ, mở rộng thị trường.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, nhấn mạnh trải qua 26 lần tổ chức, AgroViet đã từng bước khẳng định vị trí là sự kiện xúc tiến thương mại chuyên ngành quan trọng, góp phần quảng bá thành tựu, tiềm năng và thế mạnh của nông nghiệp Việt Nam; kết nối các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã với đối tác trong nước và quốc tế.

Theo ông Tiến, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và tính bền vững. Điều này đặt ra yêu cầu chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, lấy thị trường làm định hướng, chất lượng, giá trị gia tăng làm trọng tâm; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh làm động lực phát triển.

Vì thế, với chủ đề “Phát huy truyền thống - Kiến tạo tương lai xanh,” AgroViet 2026 gửi gắm thông điệp về sự kế thừa những giá trị tốt đẹp của nền nông nghiệp Việt Nam, đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nông nghiệp hiện đại, sinh thái, hiệu quả, bền vững.

Tại hội chợ năm nay, các sản phẩm trưng bày cũng rất đa dạng, từ gạo, càphê, chè, trái cây, thủy sản, thực phẩm chế biến đến các sản phẩm đặc sản vùng miền như sâm Ngọc Linh, mật ong Sơn La, quế Bắc Hà, tôm khô Cà Mau, xoài Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung... Qua đó, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và chất lượng nông sản của từng địa phương, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng, đối tác phân phối và cơ hội hợp tác kinh doanh.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp phát biểu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)



Một điểm nhấn của AgroViet năm nay là cách bố trí các gian hàng trong nước theo nhóm sản phẩm gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp. Bên cạnh khu trưng bày sản phẩm chủ lực, OCOP, hội chợ dành không gian giới thiệu giống, vật tư phục vụ sản xuất bền vững, máy móc, thiết bị, công nghệ sơ chế, chế biến, bảo quản, logistics, kho lạnh, tem truy xuất nguồn gốc và các giải pháp phân phối, thương mại điện tử.

Đặc biệt, khu triển lãm quốc tế chuyên đề với diện tích 1.000m² giới thiệu máy móc, thiết bị, vật tư nông nghiệp, công nghệ chế biến sau thu hoạch và công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường. Đây là cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

Ngoài ra, AgroViet 2026 còn chú trọng các hoạt động kết nối giao thương, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước gặp gỡ nhà nhập khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và các đối tác quốc tế.

Ban Tổ chức cũng tổ chức Hội nghị kết nối, xúc tiến thương mại nông lâm thủy sản giữa các doanh nghiệp của thành phố Đồng Nai và các địa phương, hướng tới thúc đẩy hợp tác, kết nối cung cầu, tìm kiếm đầu ra và mở rộng thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp.

Đáng chú ý, hoạt động xúc tiến thương mại năm nay được mở rộng trên môi trường số thông qua sản xuất video quảng bá và livestream giới thiệu trực tiếp các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP tại gian hàng.

Thông qua Facebook, TikTok, Zalo và các nền tảng xã hội khác, các sản phẩm đặc trưng của địa phương được giới thiệu rộng rãi tới người tiêu dùng, đi kèm thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, quy trình sản xuất, giá trị văn hóa và những nét đặc trưng của từng sản phẩm./.

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