Cộng hòa Séc khẳng định coi trọng, sẵn sàng mở rộng hợp tác với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 11/11, tại trụ sở Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc, Đại sứ Dương Hoài Nam đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc Lubomír Metnar nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên một số lĩnh vực cùng quan tâm.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lubomír Metnar bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, thực chất trong hợp tác song phương, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (1/2025); đánh giá cao việc hai nước duy trì tần suất trao đổi đoàn, kể cả ở cấp cao cũng như hiệu quả hợp tác giữa Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực cảnh sát và thực thi pháp luật.

Ông Metnar nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, việc tăng cường hợp tác giữa các nước bạn bè truyền thống và đối tác chiến lược có ý nghĩa quan trọng; khẳng định Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc luôn coi trọng và sẵn sàng tăng cường, mở rộng hợp tác với Bộ Công an Việt Nam.

Bộ trưởng Metnar cho biết Chính phủ và người dân Cộng hòa Séc luôn quan tâm, trân trọng nỗ lực và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với phát triển kinh tế-xã hội của sở tại. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Séc Andrej Babis sẽ đạt được những kết quả thiết thực, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, đưa quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Đại sứ Dương Hoài Nam chia sẻ đánh giá của Bộ trưởng Lubomír Metnar những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc; cảm ơn Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc đã tích cực phối hợp, hỗ trợ các đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam thăm làm việc thời gian qua.

Đại sứ nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn, trong đó có lĩnh vực an ninh; đồng thời mong muốn hai bộ tiếp tục tăng cường, mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như phòng chống tội phạm có tổ chức, chống khủng bố, an ninh mạng, cảnh sát, đào tạo và nâng cao năng lực thực thi pháp luật.

Đại sứ Dương Hoài Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc Lubomír Metnar. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc)

Đại sứ nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš, cho biết Đại sứ quán đang tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan của Cộng hòa Séc và Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến thăm.

Đại sứ cũng đề nghị phía Cộng hòa Séc sớm xem xét miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ của Việt Nam và thúc đẩy để Việt Nam tham gia Chương trình lao động có tay nghề của Cộng hòa Séc, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập để hội nhập thành công vào xã hội sở tại, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc./.

Việt Nam-Séc mở rộng hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân Buổi làm việc giữa Hạ viện Séc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mở ra nhiều cam kết mới về hợp tác, trọng tâm là xem xét mở lại hạn ngạch lao động, nới lỏng thị thực, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Séc.