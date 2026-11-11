Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tối 11/11, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 11 đến 13/11, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc phòng, Đối ngoại, An ninh của Quốc hội Vũ Hải Hà.

Tháp tùng Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam có: ông Yatskin Andrey, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga, Trưởng nhóm hợp tác giữa Hội đồng Liên bang và Quốc hội Việt Nam, đại diện cơ quan hành pháp nhà nước tỉnh Rostov; ông Denisov Andrei, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang, Thành viên nhóm hợp tác giữa Hội đồng Liên bang và Quốc hội Việt Nam, đại diện cơ quan hành pháp nhà nước tỉnh Saratov; ông Shenderiuk-Zhidkov Aleksandr, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Ngân sách và Thị trường tài chính của Hội đồng Liên bang, đại diện cơ quan hành pháp nhà nước tỉnh Kaliningrad; bà Nikonorova Natalia, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang; bà Dyagileva Elena, thành viên Ủy ban Ngân sách và Thị trường tài chính của Hội đồng Liên bang, đại diện cơ quan hành pháp nhà nước tỉnh Murmansk; bà Udalova Natalia, Trưởng Ban Thư ký của Chủ tịch Hội đồng Liên bang; bà Gekht Irina, Thống đốc Khu tự trị Nenets; ông Drozdenko Aleksandr, Thống đốc tỉnh Leningrad; ông Slyusar Yuriy, Thống đốc tỉnh Rostov; ông Tomenko Viktor, Thống đốc vùng Altai; ông Bezdetko Gennady, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Bà Valentina Matviyenko sinh ngày 7/4/1949. Bà tốt nghiệp Học viện Hóa-Dược Leningrad, Học viện Khoa học Xã hội thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô; hoàn thành khóa cán bộ ngoại giao cao cấp tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Liên Xô.

Từ 1972-1977, bà là Trưởng ban, Bí thư, Bí thư thứ nhất Quận đoàn Petrograd, Leningrad. Từ 1977-1984, bà là Bí thư, Bí thư thứ hai, Bí thư thứ nhất Tỉnh đoàn Petrograd. Từ năm 1984-1986, bà là Bí thư thứ nhất Quận ủy Krasnogvardeisky, thành phố Petrograd.

Từ 1986-1989, bà giữ cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Xô-viết thành phố Leningrad. Từ 1989-1991, bà là Đại biểu nhân dân Liên Xô; Chủ nhiệm Ủy ban về Phụ nữ, Gia đình, Bà mẹ và Trẻ em của Xô-viết Tối cao Liên Xô. Từ 1991-1994, bà là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Xô và Liên bang Nga tại Malta.

Từ 1994-1995, bà là Đại sứ lưu động, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. Từ 1995-1997, bà là Vụ trưởng Quan hệ với các chủ thể Liên bang, Quốc hội và các tổ chức chính trị-xã hội; Ủy viên Ban Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. Từ 1997-1998, bà là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Hy Lạp.

Từ 1998-2003, bà giữ chức Phó Thủ tướng Liên bang Nga, phụ trách lĩnh vực xã hội.

Từ tháng 3-10/2003, bà là Đại diện toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga tại Vùng liên bang Tây Bắc.

Từ 2003-2011, bà giữ chức Thống đốc thành phố Saint Petersburg. Từ ngày 31/8/2011, bà trở thành Thành viên Hội đồng Liên bang, đại diện cơ quan hành pháp Saint Petersburg.

Từ ngày 21/9/2011 và tiếp theo trong các năm 2014, 2019, 2024, bà được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện), Quốc hội Liên bang Nga.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ ba của Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko sau các chuyến thăm năm 2012 và 2017.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trong tổng thể mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga, quan hệ hợp tác trên kênh nghị viện luôn được củng cố và phát triển tốt đẹp trong thời gian qua. Hai bên duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Trong khuôn khổ hợp tác đa phương, hai bên duy trì tiếp xúc, tích cực và thường xuyên phối hợp, tham vấn, trao đổi ý kiến và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như: Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á-Âu (MSEAP), Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới...

Các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên tại các diễn đàn nghị viện đa phương góp phần duy trì tin cậy chính trị, phối hợp lập trường giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Trong hợp tác với Hội đồng Liên bang (Thượng viện), hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (tháng 9/2024).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành kế hoạch triển khai thỏa thuận, xác định các hoạt động cụ thể nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Hiện hai bên đang trao đổi để thống nhất dự thảo Chương trình hành động chung giai đoạn 2026-2028.

Về hợp tác với Duma Quốc gia (Hạ viện), hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác từ năm 2009 và ký lại vào năm 2013.

Nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin (năm 2018), hai bên cũng đã ký thỏa thuận về việc thành lập Ủy ban hợp tác liên Nghị viện. Đây là mô hình hợp tác liên nghị viện song phương cấp cao đầu tiên giữa Quốc hội Việt Nam với một cơ quan lập pháp nước ngoài. Được tổ chức luân phiên tại mỗi nước, đến nay, Ủy ban hợp tác liên Nghị viện đã tổ chức thành công 4 phiên họp...

Trong bối cảnh quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhằm triển khai hiệu quả nội dung hợp tác theo Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới, được thông qua trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga hồi tháng Chín của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó tạo bước chuyển, nâng cao vai trò hợp tác nghị viện song phương, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân./.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-13/11/2026.