Việt Nam, Campuchia tăng cường phối hợp tại LHQ và các diễn đàn đa phương

Ngày 10/11, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Độc lập và Ngày thành lập Quân đội Hoàng gia Campuchia (9/11/1953-9/11/2026), Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cùng đại diện tập thể cán bộ Phái đoàn đã đến thăm và chúc mừng Đại sứ Chhea Keo, Trưởng Phái đoàn Thường trực Campuchia tại Liên hợp quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong không khí thân tình hữu nghị, hai Đại sứ cùng điểm lại lịch sử đấu tranh giành độc lập của các dân tộc Việt Nam, Lào và Campuchia, trong đó ba nước Đông Dương cùng kề vai sát cánh, ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và đế quốc, vì độc lập, tự do của mỗi dân tộc.

Hai bên khẳng định Việt Nam và Campuchia đã và đang dành cho nhau sự ủng hộ, hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ Campuchia trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới.

Hai Đại sứ nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương, qua đó góp phần củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hùng Việt chúc Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, sẽ diễn ra tại Phnom Penh từ ngày 15-16/11/2026, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp tích cực của Campuchia trong hợp tác khu vực và quốc tế./.

Xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển Đồn Biên phòng Đắk Lao (Lâm Đồng) và Tiểu đoàn 115 (tỉnh Mondulkiri, Campuchia) thống nhất tăng cường phối hợp; phát huy tinh thần đoàn kết, hiểu biết, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.