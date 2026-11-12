Kết nối doanh nghiệp Canada với cơ hội tại Việt Nam

Trong nỗ lực đa dạng hóa thị trường quốc tế, các doanh nghiệp Canada đang quan tâm tìm kiếm cơ hội hợp tác tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, để biến sự quan tâm thành các dự án và hợp đồng cụ thể, doanh nghiệp cần hiểu rõ thị trường, tìm kiếm đối tác phù hợp và tăng cường các hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại.

Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Hội nghị Thương mại quốc tế Mississauga 2026 do Hội đồng Thương mại Mississauga (MBOT) tổ chức tại Toronto. Hội nghị tập trung thảo luận về triển vọng thương mại toàn cầu và đa dạng hóa thị trường, trong đó có các cơ hội kinh doanh, logistics, hải quan và kết nối doanh nghiệp.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Canada, Tiến sỹ Julie Nguyen, Chủ nhiệm Sáng kiến Canada-ASEAN tại Đại học York, người điều phối phiên thảo luận về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nêu bật vai trò quan trọng của khu vực này đối với chiến lược đa dạng hóa thương mại, mở rộng xuất khẩu và bảo đảm tăng trưởng kinh tế dài hạn của Canada.

Tiến sỹ Julie Nguyen trong phiên thảo luận về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo bà, năm 2025, kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều giữa Canada và khu vực này đạt 281,4 tỷ CAD. Đây là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Canada, sau Mỹ. Bên cạnh đó, cộng đồng người gốc Á tại Canada với các mối quan hệ gia đình, văn hóa và kinh doanh với khu vực cũng là lợi thế giúp doanh nghiệp nước này tìm hiểu thị trường, xây dựng lòng tin và tiếp cận các cơ hội hợp tác.

Tuy nhiên, khoảng cách về thông tin và nhận thức vẫn là một trong những trở ngại đối với quá trình mở rộng thị trường. Ông Peter Hawkins, đồng sở hữu Công ty MELLOHAWK Logistics, cho biết nhiều doanh nghiệp Canada chưa có đầy đủ thông tin cập nhật về các thị trường quốc tế.

Theo ông, một số quyết định kinh doanh vẫn dựa trên những nhận thức và giả định hình thành từ nhiều thập niên trước, trong khi các nền kinh tế đã có những thay đổi đáng kể về trình độ phát triển, năng lực đổi mới và nhu cầu hợp tác.

Ông Hawkins cho rằng trong thời gian dài, Việt Nam chủ yếu được nhìn nhận là nguồn cung hàng hóa có giá thành thấp. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, phương thức kinh doanh và nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, doanh nghiệp Canada có thể mở rộng cơ hội hợp tác, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ và tư vấn.

Điều quan trọng là dành thời gian tìm hiểu nhu cầu, ưu tiên của doanh nghiệp Việt Nam, xây dựng quan hệ đối tác và xác định những lĩnh vực mà thế mạnh chuyên môn của Canada có thể đóng góp.

Từ góc độ hợp tác song phương, bà Julie Nguyen đánh giá Việt Nam có tiềm năng thu hút doanh nghiệp Canada trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, công nghệ môi trường, công nghệ thông tin, hạ tầng, logistics và y tế.

Cơ hội hợp tác không chỉ giới hạn ở thương mại hàng hóa mà còn mở rộng sang lĩnh vực công nghệ, dịch vụ kỹ thuật và đào tạo nhân lực. Theo đó, Canada có thể cung cấp các giải pháp về chế biến, bảo quản thực phẩm; tư vấn, thiết kế dự án chuyển đổi năng lượng; phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng; cũng như công nghệ chẩn đoán và chăm sóc sức khỏe số.

Trong lĩnh vực hạ tầng và logistics, kinh nghiệm về quy hoạch, quản lý dự án và tự động hóa của Canada cũng có thể đáp ứng nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Để hiện thực hóa những cơ hội này, bà Julie Nguyen nêu rõ cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp phép, tăng cường tính minh bạch của các quy định, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm thực thi hợp đồng.

Các diễn giả sau phiên thảo luận về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. (Ảnh: TTXVN phát)

Bên cạnh đó, doanh nghiệp Canada vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác tại Việt Nam và tiếp cận thông tin về thuế quan, quy tắc xuất xứ cũng như điều kiện kinh doanh để tận dụng hiệu quả Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Bà cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các chương trình kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước, chuẩn bị cụ thể trước mỗi chuyến khảo sát thị trường. Những chuyến công tác khoảng một tuần, có chi phí hợp lý và thủ tục thuận tiện sẽ giúp doanh nghiệp Canada chủ động hơn trong việc tìm hiểu và tiếp cận thị trường Việt Nam.

Cùng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của các hoạt động kết nối, ông Peter Hawkins đề xuất doanh nghiệp Canada nên bắt đầu bằng việc nghiên cứu thị trường, khai thác các nguồn thông tin sẵn có để đánh giá cơ hội và xây dựng kế hoạch kinh doanh. Tiếp đó, doanh nghiệp cần chủ động thiết lập quan hệ thông qua các phòng thương mại, cơ quan đại diện thương mại Canada và mạng lưới kinh doanh, đồng thời duy trì trao đổi, tham gia các đoàn xúc tiến thương mại để trực tiếp tìm hiểu thị trường.

Trong quá trình này, cộng đồng doanh nhân và chuyên gia người Việt tại Canada có thể đóng vai trò cầu nối quan trọng. Bà Julie Nguyen lưu ý sự am hiểu ngôn ngữ, văn hóa và phương thức làm việc của cả hai nước sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn đối tác phù hợp, tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin trong giai đoạn đầu hợp tác.

Trong bối cảnh doanh nghiệp Canada ngày càng quan tâm đến việc tìm kiếm thị trường mới, những hoạt động kết nối như vậy có ý nghĩa thiết thực.

Ông Peter Hawkins nhấn mạnh cơ hội hợp tác đã hiện hữu; điều quan trọng là chuyển những thông tin, hiểu biết thu nhận được thành các bước đi và hành động cụ thể./.

Thúc đẩy dòng vốn của Canada vào Việt Nam Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Tài chính Canada đã trao đổi về các định hướng hợp tác tài chính và hợp tác phát triển trong giai đoạn tới, đặc biệt là nội dung nhằm triển khai kế hoạch thực hiện.