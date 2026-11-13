Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nghị sĩ Dân chủ Mỹ tìm cách ngăn cấp ngân sách cho cuộc chiến với Iran

Nhật Bản chủ trương cắt giảm mạnh mua sắm quốc phòng

Triều Tiên bị nghi đứng sau vụ đánh cắp 400 triệu USD tiền mã hóa

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Minh Hiếu