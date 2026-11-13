Tàu chiến Pháp lần đầu tiên cập cảng Syria

Bộ Quốc phòng Syria ngày 12/11 thông báo Tư lệnh Lực lượng Hải quân và Phòng thủ bờ biển Syria, Chuẩn tướng Mohammed al-Saud, đã tiếp phái đoàn quân sự Pháp do Đô đốc Makara Ouk dẫn đầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi tàu hộ vệ Surcouf của Pháp cập cảng Latakia, đánh dấu lần đầu tiên một tàu chiến của Hải quân Pháp ghé cảng Syria.

Các sỹ quan quân đội hai nước đã thảo luận về biện pháp mở rộng hợp tác hải quân và tăng cường quan hệ quân sự song phương.

Trước đó một ngày, trang Naval Post đưa tin tàu Surcouf đã cập cảng Latakia sau khi Pháp và Syria ký thỏa thuận hợp tác trong năm nay. Sự kiện này được xem là dấu mốc đáng chú ý trong quan hệ quân sự giữa hai nước, do trước đây sự hiện diện của tàu chiến nước ngoài tại các cảng Syria chủ yếu liên quan đến lực lượng Hải quân Nga.

Pháp thường xuyên duy trì 2 tàu hải quân tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải. Các hoạt động ngoại giao hải quân, trong đó có những chuyến thăm cảng, là một trong những cách thức để Paris khẳng định sự hiện diện và duy trì quan hệ với các đối tác trong khu vực./.

Anh và Pháp ném bom kho vũ khí nghi của IS tại Syria Không quân Anh và Pháp đã tiến hành một chiến dịch chung, ném bom một kho vũ khí ngầm bị nghi từng được tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng sử dụng tại Syria.