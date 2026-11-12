Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga

Chiều 12/11, tại Nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý nghĩa chính trị quan trọng của chuyến thăm trong việc tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp và giữa hai nước, là dịp để hai bên rà soát và đẩy mạnh triển khai Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn mới cùng những cam kết, thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2026.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang; duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo hai Quốc hội, giữa các ủy ban, các nhóm nghị sỹ hữu nghị, nghị sỹ trẻ, nữ nghị sỹ; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoàn thiện hành lang pháp lý và phát huy vai trò giám sát, đôn đốc, tạo điều kiện để hai Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan hai nước tăng cường hợp tác, triển khai các văn kiện đã ký, biến các thỏa thuận, cam kết thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị hai Quốc hội tích cực phối hợp tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, năng lượng-dầu khí, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối giữa các địa phương./.