Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga dự lễ khánh thành các công trình dầu khí liên doanh

Chiều 12/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko cùng Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đã thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, đồng thời dự Lễ khánh thành trực tuyến các công trình sản xuất của liên doanh dầu khí Việt-Nga.

Phát biểu tại buổi làm việc với Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko nhấn mạnh: Trung tâm là một trong những biểu tượng tiêu biểu của quan hệ hợp tác đa lĩnh vực giữa hai nước. Bên cạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, Trung tâm còn thực hiện sứ mệnh giáo dục, phổ biến tri thức, góp phần củng cố các mối liên kết nhân văn giữa hai dân tộc.

Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, việc quảng bá và giảng dạy tiếng Nga có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục. Việt Nam có truyền thống lâu đời trong học tập, nghiên cứu tiếng Nga và phía Nga mong muốn truyền thống này tiếp tục được duy trì, ngày càng có nhiều thế hệ trẻ Việt Nam tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa Nga.

Bà Valentina Ivanovna Matviyenko cho biết, Olympic tiếng Nga do hai nước phối hợp tổ chức, từ năm 2023 đã phát triển thành sự kiện đáng chú ý trong đời sống giáo dục tại Việt Nam, với số lượng thí sinh tăng gần gấp đôi qua các năm. Năm nay, gần 800 học sinh, sinh viên đến từ 10 địa phương của Việt Nam đăng ký tham dự; trong đó 100 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết trực tiếp tại Hà Nội. Những thí sinh đạt giải có cơ hội nhận học bổng của Chính phủ Liên bang Nga để học đại học tại Nga, đồng thời tham gia khóa học tiếng Nga kéo dài một tháng tại Moskva.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko trao giải cho các học sinh, sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic tiếng Nga. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga bày tỏ tin tưởng, cuộc thi sẽ là bước khởi đầu để nhiều bạn trẻ lựa chọn con đường học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp gắn với nước Nga.

Đánh giá cao tinh thần ham học hỏi của thanh niên Việt Nam, bà khẳng định học ngôn ngữ là cách tốt nhất để hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người, lịch sử và truyền thống văn hóa của một dân tộc; đồng thời cảm ơn các thí sinh đã nỗ lực chinh phục tiếng Nga và ghi nhận vai trò của đội ngũ giáo viên, giảng viên, các cơ sở đào tạo tiếng Nga tại Hà Nội.

Đề cập hợp tác giáo dục đại học, bà Matviyenko cho biết hiện có hơn 3.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các cơ sở giáo dục đại học của Nga; hai nước có khoảng 500 thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khoa học và giáo dục đại học. Nhiều nhà khoa học, chính khách và cán bộ lãnh đạo của Việt Nam từng được đào tạo tại các trường đại học của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga, những đóng góp của họ là minh chứng cho chất lượng và uy tín của nền giáo dục Nga.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhấn mạnh, hợp tác giáo dục, giao lưu nhân dân có ý nghĩa quan trọng không kém hợp tác kinh tế và đầu tư, cần tiếp tục được duy trì và phát triển; mong muốn các thế hệ trẻ hai nước tiếp nối truyền thống hữu nghị, trở thành cầu nối vun đắp quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga trong tương lai.

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko đã trao giải Olympic tiếng Nga cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Cũng trong chiều 12/11, bà Valentina Ivanovna Matviyenko dự chương trình cầu truyền hình “Khánh thành và đưa vào vận hành các công trình sản xuất” do Tập đoàn Zarubezhneft và Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức. Các công trình được khánh thành gồm giàn khai thác ngoài khơi của Liên doanh Vietsovpetro tại thềm lục địa Việt Nam và trạm xử lý nước sơ bộ hiện đại hóa của Liên doanh Rusvietpetro tại vùng Cực Bắc của Liên bang Nga. Đây là những kết quả cụ thể trong hợp tác giữa Zarubezhneft và Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Matviyenko nhấn mạnh, hợp tác Nga-Việt luôn mang tính chất tôn trọng lẫn nhau, tin cậy và xây dựng; hai nước đặc biệt quan tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng-nhiên liệu, với vai trò nòng cốt của hai doanh nghiệp nhà nước Zarubezhneft và Petrovietnam. Bà khẳng định, đây là mối quan hệ đã được thời gian kiểm chứng; năm nay đánh dấu 45 năm thành lập Liên doanh Vietsovpetro, đơn vị đặt nền móng cho hợp tác dầu khí giữa hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhắc lại, tại cuộc gặp ở Điện Kremlin hồi tháng 9/2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đạt được thỏa thuận về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. Việc khánh thành các công trình lần này là bước đi có trách nhiệm nhằm triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko dự Lễ khánh thành trực tuyến các công trình sản xuất của liên doanh Việt-Nga. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo bà Matviyenko, hai dự án tại Việt Nam và Nga đều có sự đóng góp công sức của đội ngũ kỹ sư, công nhân dầu khí và các chuyên gia hai nước. Quan hệ đối tác này góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế bền vững, mở rộng hoạt động khai thác dầu khí chung và thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của Việt Nam trong việc tạo lập dự trữ dầu mỏ.

Nhấn mạnh phạm vi hợp tác năng lượng giữa hai nước trải dài, là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị không biên giới, đồng thời khẳng định hai bên có thể cùng nhau giải quyết những nhiệm vụ có độ phức tạp cao vì lợi ích của nhân dân hai nước. Nhân dịp này, bà chúc lãnh đạo các doanh nghiệp và tập thể người lao động tại các liên doanh tiếp tục đạt nhiều thành công, chinh phục những dấu mốc mới.

Hợp tác giữa Petrovietnam và Zarubezhneft tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng, đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Chiều tối 12/11/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko thăm chính thức Việt Nam.