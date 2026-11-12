Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự Đại hội đồng AIPA-47 tại Philippines

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) tại Manila, Philippines từ ngày 17-18/11.

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Philippines Faustino "Bojie" De Guzman Dy III, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-47, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) tại Manila, Philippines.

Chuyến công tác diễn ra từ ngày 17-18/11/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á #AIPA-47 #NQ06-bt #ASEAN-bt Philippines
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NGHỊ QUYẾT 06 VỀ TRIỂN KHAI ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI

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