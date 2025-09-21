AIPA-46 đưa đối thoại thành hành động vì ASEAN thịnh vượng

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 20/9, Đại hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46), với chủ đề "Quốc hội ASEAN ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững" đã kết thúc thành công tốt đẹp, khẳng định cam kết về một ASEAN thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm.

Phát biểu họp báo sau lễ bế mạc, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato Johari bin Abdul, Chủ tịch AIPA-46 cho biết các cuộc thảo luận trong khuôn khổ AIPA-46 đã vượt ra ngoài đối thoại, đi vào hành động cụ thể.

Thông qua 6 phiên họp của các Ủy ban chuyên trách về chính trị, kinh tế, xã hội, thể chế, nghị sỹ nữ AIPA và nghị sỹ trẻ AIPA, AIPA-46 đã thúc đẩy các ưu tiên khu vực và hợp tác đa phương.

AIPA-46 cũng đã tiến hành Đối thoại AIPA-ASEAN lần thứ 4, Diễn đàn Lãnh đạo chính trị nữ AIPA (WAIPA) lần thứ 2 và 14 cuộc đối thoại với Nghị viện quan sát viên.

Chủ tịch Tan Sri Dato Johari bin Abdul nhấn mạnh Đại hội đồng AIPA-46 đã xem xét và thông qua tổng cộng 42 nghị quyết, lập kỷ lục về số lượng nghị quyết được thông qua tại một kỳ Đại hội đồng từ trước tới nay.

Các nghị quyết bao trùm nhiều chủ đề, nội dung, từ hòa bình, an ninh, chống tội phạm mạng đến tăng cường thương mại nội khối, kinh tế số, kinh tế xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như các vấn đề về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của AIPA. AIPA cũng quyết định cấp quy chế Quan sát viên cho Quốc hội Algeria.

Chủ tịch Tan Sri Dato Johari bin Abdul nêu bật một số dấu mốc quan trọng của Malaysia trong nhiệm kỳ Chủ tịch AIPA 2025.

Trước hết, lần đầu tiên AIPA mô hình (Model AIPA) được tổ chức bên ngoài Jakarta, Indonesia nơi đặt trụ sở của ASEAN. Cụ thể, AIPA mô hình lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur ngày 21/9, tạo điều kiện cho sự tham gia rộng rãi của giới trẻ vào các quy trình nghị viện.

Bên cạnh đó, Triển lãm Hiện tại & Tương lai của AIPA lần đầu tiên được tổ chức - với chủ đề “Hiện tại & Tương lai 2025: Nơi doanh nghiệp gặp gỡ chính sách” - đã góp phần kết nối giữa các nhà hoạch định chính sách, thanh niên, doanh nghiệp và tổ chức xã hội; kết nối ngoại giao nghị viện với các đối tác đổi mới thực tế, đảm bảo các chính sách phù hợp, bao trùm và hướng tới tương lai.

Ngoài ra, việc ra mắt bài AIPA ca (AIPA anthem) “Cùng nhau phát triển” tượng trưng cho sự đoàn kết, sức mạnh của người dân ASEAN, tôn vinh bản sắc văn hóa và truyền thông mới của AIPA.

Chủ tịch AIPA-46 cho biết Giải thưởng cống hiến xuất sắc của AIPA đã được trao cho ông Jose De Venecia của Philippines và ông Lim Biow Chuan của Singapore vì những đóng góp to lớn.

Tại lễ bế mạc AIPA-46, Tổng Thư ký Nghị viện Malaysia, bà Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman đã bàn giao vai trò Tổng Thư ký AIPA cho người kế nhiệm là Tổng thư ký Quốc hội Philippines, ông Chem Widhya.

AIPA-46 kết thúc với nghi lễ chuyển giao chức Chủ tịch AIPA từ Malaysia sang Philippines, nước sẽ đăng cai AIPA-47 trong năm 2026./.

