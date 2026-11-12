Tràng An được vinh danh trong danh sách 100 di sản địa chất thế giới

Từ một vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên, Tràng An ngày nay đã trở thành điểm sáng của Việt Nam trong hành trình bảo tồn di sản, phụng dưỡng thiên nhiên và phát triển bền vững.

Liên hiệp Quốc tế các Khoa học Địa chất (IUGS) đánh giá Tràng An là hình mẫu tiêu biểu hàng đầu thế giới về địa hình karst nhiệt đới từng bị biển xâm thực, nay nổi trên đất liền.

Hệ thống núi đá vôi, hang động, thung lũng cùng những dấu tích biển cổ đã tạo nên một bảo tàng địa chất tự nhiên độc đáo, lưu giữ lịch sử biến đổi của Trái Đất qua hàng triệu năm./.

Bảo vệ lâu dài các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Tràng An ở Ninh Bình Cùng với nâng cao nhận thức cộng đồng, tỉnh Ninh Bình kiên quyết xử lý những hành vi xâm hại cảnh quan, gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, góp phần gìn giữ giá trị di sản Tràng An.