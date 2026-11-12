Tây Ninh phát huy lợi thế, mở rộng không gian hợp tác quốc tế

Từ chăm lo sinh kế, nâng cao đời sống người dân vùng biên đến mở rộng quan hệ đối ngoại, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế, Tây Ninh đang từng bước tạo dựng nền tảng phát triển bền vững, gắn ổn định địa bàn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế trong giai đoạn mới.

Ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập ở vùng biên

Với gần 369 km đường biên giới giáp Campuchia, đi qua địa bàn 19 xã và tiếp giáp ba tỉnh Tboung Khmum, Prey Veng, Svay Rieng (Campuchia), Tây Ninh có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, đồng thời sở hữu nhiều tiềm năng phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ và giao lưu quốc tế. Địa bàn rộng, hoạt động giao thương, đi lại qua biên giới thường xuyên đặt ra yêu cầu kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm an ninh, trật tự và chủ quyền lãnh thổ.

Là một trong 19 xã biên giới của tỉnh Tây Ninh, với đường biên giới giáp Campuchia dài gần 10 km, xã Long Chữ đang từng bước đổi thay cả về cơ sở vật chất và đời sống tinh thần của nhân dân.

Tại ấp Phước Trung (xã Long Chữ), ông Hà Duy Khuyền (74 tuổi) là một trong những người gắn bó lâu năm với cộng đồng đồng bào dân tộc Thái và được bà con tin tưởng bầu là người có uy tín. Ông Khuyền cho biết gia đình ông cùng nhiều hộ đồng bào dân tộc Thái đến sinh sống tại địa phương từ năm 1993. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của đồng bào người Kinh và các cấp chính quyền từ địa phương đến tỉnh, cộng đồng người Thái từng bước ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế; con em được tạo điều kiện học tập. Đến nay, đời sống của bà con ngày càng được cải thiện.

Phát huy vai trò của người có uy tín, ông Khuyền tích cực vận động bà con giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, từ tiếng nói, chữ viết, trang phục đến các điệu xòe Thái, khắp Thái; đồng thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Thái. Ông còn chia sẻ kinh nghiệm trồng cây ăn quả, chăn nuôi, hỗ trợ ngày công cho các hộ khó khăn, vận động người dân đoàn kết, tương trợ và tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng.

Đặc biệt, ông Khuyền tích cực duy trì các đội múa xòe Thái, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ mua bộ cồng chiêng phục vụ sinh hoạt văn hóa. Công tác khuyến học, khuyến tài cũng được quan tâm; đến nay, hơn 80% thanh niên dân tộc Thái trong cộng đồng xã Long Chữ có trình độ, việc làm ổn định, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình.

Cùng với phát huy vai trò cộng đồng, Tây Ninh chú trọng mở rộng cơ hội học tập, đào tạo nghề, việc làm và khởi nghiệp cho thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số. Năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 74 trường trung học phổ thông và 21 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 910 học sinh dân tộc thiểu số đang học trung học phổ thông và 23 học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường cao đẳng sư phạm.

Ở khu vực nông thôn, các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất và mô hình sinh kế phù hợp đang góp phần cải thiện thu nhập cho người dân. Nhiều mô hình phát triển nghề truyền thống đã mở thêm cơ hội việc làm cho lao động nông thôn.

Tại xã Ninh Điền, Tổ đan lát phụ nữ ấp Phước Tân được thành lập năm 2025 với 12 thành viên, đến nay thu hút 20 chị em tham gia. Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Phước Tân Nguyễn Kim Thủy cho biết nhận thấy nghề đan giỏ nhựa giả mây phù hợp với phụ nữ địa phương, chị đã hướng dẫn kỹ thuật cho chị em và phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thành lập tổ. Mô hình giúp nhiều phụ nữ có thêm việc làm, thu nhập, chủ động sắp xếp thời gian để vừa sản xuất vừa chăm lo cho gia đình. Đây cũng là nơi để chị em gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Nghề đan giỏ nhựa giả mây giúp phụ nữ nông thôn, trong đó có người lớn tuổi, có thêm việc làm phù hợp với sức khỏe và điều kiện sinh hoạt. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Điền Nguyễn Thị Hồng Phượng, thông qua hoạt động của tổ, Hội có thêm điều kiện tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động hội viên tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các phong trào tại địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cho biết cùng với công tác quản lý, bảo vệ biên giới được các lực lượng chức năng triển khai thường xuyên. Sự quan tâm của chính quyền các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng biên mà còn củng cố thế trận lòng dân; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển.

Mở rộng xúc tiến, hợp tác quốc tế

Với vị trí kết nối vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và hành lang kinh tế xuyên Á, cùng hệ thống cửa khẩu giáp Campuchia, tỉnh Tây Ninh có nhiều điều kiện phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và du lịch. Song song với chăm lo đời sống người dân và giữ vững ổn định địa bàn, tỉnh đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức và đối tác quốc tế.

Đối với các địa phương giáp biên thuộc Campuchia, Tây Ninh chú trọng duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác trên cơ sở tôn trọng, hiểu biết và cùng phát triển. Trong đó, tỉnh tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, thủy sản, môi trường, văn hóa, xã hội, du lịch, quản lý biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm. Việc tăng cường hợp tác với các tỉnh giáp biên góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, trao đổi hàng hóa, kết nối hạ tầng, thúc đẩy xuất nhập khẩu và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp địa phương.

Ở phạm vi rộng hơn, tỉnh chủ động quảng bá tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư tại các diễn đàn, hội nghị xúc tiến trong nước và quốc tế. Trong đó, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026 thu hút hơn 500 đại biểu từ các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước. Tỉnh đăng cai Hội nghị vùng Việt Nam của Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO). Trong khuôn khổ các hội nghị, các đại biểu khảo sát những điểm đến tiêu biểu của tỉnh, trực tiếp tìm hiểu tiềm năng du lịch, mở rộng cơ hội liên kết và hợp tác.

Các đối tác quốc tế tìm hiểu tiềm năng, môi trường đầu tư và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực du lịch tại Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu và logistics, tháng 9/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh. Sự kiện thu hút khoảng 650 đại biểu, trong đó có 178 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tập đoàn phân phối và doanh nghiệp logistics. Cùng với các diễn đàn tổ chức tại địa phương, Tây Ninh còn chủ động đưa hoạt động xúc tiến đầu tư đến các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc và một số quốc gia khác.

Cuối tháng 10/2026, đoàn công tác đối ngoại tỉnh tham gia chương trình xúc tiến thương mại và kết nối quảng bá địa phương Việt Nam (VPR) tại Cộng hòa Áo, Hungary và Cộng hòa Bulgaria do Bộ Ngoại giao tổ chức.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa-lịch sử và các điểm đến tiêu biểu của địa phương với các đối tác quốc tế. Lãnh đạo tỉnh đã giới thiệu định hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và nông nghiệp công nghệ cao; nhấn mạnh nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm hiểu, triển khai các dự án phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Những hoạt động trên cho thấy công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế của Tây Ninh đang được triển khai theo hướng chủ động, đa dạng về hình thức, mở rộng về đối tác. Từ hợp tác với các tỉnh giáp biên Campuchia đến kết nối với các tổ chức du lịch, doanh nghiệp và nhà đầu tư tại châu Âu, châu Á, tỉnh từng bước quảng bá hình ảnh địa phương có vị trí kết nối thuận lợi, môi trường đầu tư năng động và nhiều dư địa phát triển.

Để các kết nối, cam kết hợp tác chuyển hóa thành kết quả thực chất, theo ông Huỳnh Văn Sơn (Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh), địa phương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông, cửa khẩu và logistics; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm địa phương. Đặc biệt, tỉnh phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới và môi trường hòa bình, ổn định./.

Tây Ninh tạo đà phát triển kinh tế số từ thương mại điện tử biên giới Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm nhấn mạnh tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, doanh số bán hàng qua kênh thương mại điện tử tại các xã biên giới tăng bình quân 15-20%/năm.