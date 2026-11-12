Vụ cô gái 24 tuổi bị sát hại ở Tân Vĩnh Lộc: Nghi phạm bị tạm giữ, hiện trường được giải tỏa

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12/11/2026 – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (sinh năm 1996, thường trú tại thành phố Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi liên quan đến cái chết của cô gái 24 tuổi được gia đình trình báo mất tích. Đối tượng Hương bị tạm giữ để điều tra hành vi “Giết người”.

Trước đó, lúc 14 giờ 00 ngày 08/11/2026, Công an phường Tân Sơn Hòa tiếp nhận trình báo của mẹ nạn nhân (sinh năm 1982, thường trú tại xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ) về việc gia đình mất liên lạc với con gái sinh năm 2002, cư trú tại Phường Tân Sơn Hòa, từ ngày 02/11/2026. Khẩn trương xác minh, truy xét, ngày 11/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Phường Tân Sơn Hòa và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Chúc Kim Hương.

Đối tượng Chúc Kim Hương (sinh năm 1996, thường trú tại thành phố Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Tại cơ quan Công an, Hương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo thông tin cập nhật mới nhất, Hương thuê căn nhà trong hẻm D20 đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc làm xưởng may bọc ghế khoảng gần một năm nay. Rà soát camera an ninh, trinh sát phát hiện nạn nhân đi xe ôm công nghệ vào con hẻm trên đường Võ Văn Vân, sau đó đi vào xưởng may của Hương rồi không trở ra. Hương khai khoảng 10 ngày trước đã hẹn cô gái đến xưởng. Tại đây, Hương dùng khúc gỗ đánh nạn nhân tử vong, sau đó kéo thi thể ra bãi đất trống đối diện xưởng, dùng cuốc đào hố chôn phi tang.

Ghi nhận sáng 12/11 tại hẻm D20 đường Võ Văn Vân, hiện trường đã được giải tỏa sau khi cảnh sát hoàn tất khám nghiệm, khai quật thi thể nạn nhân vào khuya 11/11. Bên lề đường đối diện xưởng may, phần đất nơi chôn giấu thi thể và các vật dụng liên quan đã được cơ quan chức năng xử lý. Lực lượng chức năng xã Tân Vĩnh Lộc đã thu gom, tiêu hủy nhiều tấm vải dính dấu vết được cho là nghi phạm dùng quấn thi thể nạn nhân trước khi chôn.

Theo hàng xóm, Hương đã có vợ và hai con, thời gian sinh sống tại địa phương, Hương sống khép kín, ít giao tiếp với xung quanh nên khi công an phong tỏa hiện trường tối 11/11, nhiều người mới bàng hoàng biết sự việc. Tối 11/11, cảnh sát phong tỏa toàn bộ hẻm D20, dẫn giải đối tượng Hương đến hiện trường để xác định vị trí giấu xác, đồng thời khai quật và đưa thi thể nạn nhân đi khám nghiệm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai nghi phạm để làm rõ động cơ gây án và các tình tiết liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Hiện trường vụ án. (Nguồn: CA TP. Hồ Chí Minh cung cấp)