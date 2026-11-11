Cao Bằng: "Chạy thi” viên chức giáo dục, lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Nhóm đối tượng này liên quan đến đường dây “chạy điểm,” “chạy đỗ” quy mô lớn tại kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2026.

Các bị can bị khởi tố gồm: Triệu Thị Tuyết (sinh năm 1981, trú tại phường Tân Giang), Hà Thị Lệ (sinh năm 1981, trú tại phường Nùng Trí Cao), Nông Thị Bông (sinh năm 1991, trú tại xã Hạnh Phúc) và Hoàng Ngọc Thái (sinh năm 1976, trú tại xã Phục Hòa), tỉnh Cao Bằng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng tâm lý lo lắng của các thí sinh trong kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2026, nhóm đối tượng này tung tin gian dối rằng bản thân có quan hệ với người trong Sở Nội vụ, có khả năng can thiệp kết quả thi, cam kết “đỗ 100%” và hoàn tiền nếu trượt để tạo lòng tin.

Thông qua hệ thống nhiều tầng môi giới, các đối tượng đã thu gom hồ sơ với mức giá dao động từ 200 - 300 triệu đồng/hồ sơ, sau đó phân chia tiền chênh lệch để trục lợi. Bước đầu xác định, các đối tượng đã tiếp nhận số tiền khổng lồ từ hàng chục trường hợp, cụ thể: Hà Thị Lệ nhận 6,515 tỷ đồng từ 33 trường hợp; Hoàng Ngọc Thái thu gom 3,190 tỷ đồng và Nông Thị Bông tiếp nhận 2,735 tỷ đồng. Để che giấu hành vi phạm tội, nhóm này thường xuyên yêu cầu xóa tin nhắn và các tài liệu giao dịch liên quan.

Trong các ngày 27 và 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ, sổ sách ghi chép, chứng từ ngân hàng cùng các thiết bị lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng, xác minh các cá nhân liên quan và thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

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