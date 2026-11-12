Quảng Trị tạm thời thông tuyến Quốc lộ 9C sau nhiều ngày bị sạt lở

Sau nhiều ngày bị ách tắc do mưa lớn gây sạt lở đất đá, đến sáng 12/11, tuyến Quốc lộ 9C, đoạn qua xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị đã được thông xe tạm thời một vệt đường, tạo điều kiện cho các phương tiện qua lại.

Các đơn vị chức năng đang tiếp tục huy động nhân lực, máy móc khẩn trương khắc phục sự cố, phấn đấu sớm khôi phục giao thông trên toàn tuyến.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày qua, tại Km30+900 Quốc lộ 9C, đoạn qua xã Kim Ngân, xảy ra sạt lở nghiêm trọng mái ta-luy dương. Hơn 10.000 m3 đất đá từ trên cao đổ xuống, vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường trên chiều dài khoảng 100m, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ huy động phương tiện, thiết bị và nhân lực triển khai khắc phục. Hai mũi thi công được tổ chức đồng thời, một mũi tiếp cận từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, mũi còn lại từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tập trung san gạt, thu dọn đất đá để sớm khơi thông tuyến đường.

Tuy nhiên, quá trình khắc phục gặp nhiều khó khăn do khối lượng đất đá sạt lở lớn, địa hình phức tạp, mặt bằng thi công chật hẹp, không thể bố trí nhiều phương tiện cơ giới hoạt động cùng lúc. Bên cạnh đó, khu vực xảy ra sạt lở không có sóng điện thoại, ảnh hưởng đến công tác liên lạc, điều hành và phối hợp giữa các lực lượng.

Để đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị đã tổ chức thi công liên tục 3 ca. Đến đêm 11/11, lực lượng thi công đã mở được một vệt đường tại vị trí sạt lở, bước đầu bảo đảm phương tiện có thể lưu thông tạm thời. Tuy nhiên, phần lớn mặt đường vẫn bị đất đá vùi lấp, việc đi lại qua khu vực này còn nhiều khó khăn.

Tranh thủ thời tiết tại khu vực biên giới đã ngớt mưa, các đơn vị chức năng tiếp tục tập trung phương tiện, nhân lực thu dọn đất đá, xử lý hiện trường, phấn đấu sớm thông toàn bộ mặt đường, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Cũng do ảnh hưởng của mưa lớn, tại Km89+600 đến Km89+680 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, xảy ra sạt lở mái taluy dương, gây ách tắc giao thông.

Sau khi triển khai các biện pháp khắc phục, Hạt Quản lý đường bộ Rìn Rìn đã giải phóng một phần mặt đường, cho phép phương tiện lưu thông tạm thời một làn xe. Lực lượng chức năng cũng bố trí biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Hiện các đơn vị quản lý đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra những vị trí có nguy cơ sạt lở, đồng thời tập trung khắc phục các điểm hư hỏng do mưa lũ, sớm khôi phục giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân./.

Nhiều vị trí đường bộ tại Thanh Hóa và Quảng Trị bị "chia cắt” do mưa lớn Hiện nay, Cục Đường bộ Việt Nam đang tổ chức trực 24/24h và luôn theo dõi sát sao tình hình mưa, lũ; đồng thời sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong trường hợp cần thiết.