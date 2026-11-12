Mưa lũ gây ngập nhà, cao tốc sạt lở tại Đắk Lắk

Trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Chí Thạnh-Vân Phong (khu vực xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường, lượng đất sạt lở dày từ 0,3-1,3m.

Từ đêm 11/11 đến rạng sáng 12/11, tại một số khu vực thuộc địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục diễn ra mưa lớn.

Mực nước trên các sông Kỳ Lộ, sông Ba dâng cao khiến cho nhiều tuyến đường, nhà cửa của người dân vùng hạ du, trũng thấp ngập nặng; một số công trình đang xây dựng và tuyến cao tốc cũng bị ảnh hưởng.

Khoảng 5 giờ sáng 12/11, trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Chí Thạnh-Vân Phong (khu vực xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường, lượng đất sạt lở dày từ 0,3-1,3m. Trong đó, làn đường số 1 bị đất phủ dày khoảng 30cm, khiến ô tô con không thể lưu thông.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ phối hợp lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo hướng Bắc-Nam ra Quốc lộ 1. Đồng thời huy động máy móc, thiết bị để thu dọn đất đá, khắc phục sạt lở./.

Đắk Lắk: Mưa lũ gây ngập nhiều khu dân cư, sạt lở trên cao tốc Bắc-Nam Mực nước trên các sông Kỳ Lộ, sông Ba dâng cao khiến cho nhiều tuyến đường, nhà cửa của người dân vùng hạ du, trũng thấp ngập nặng; một số công trình đang xây dựng và tuyến cao tốc cũng bị ảnh hưởng.