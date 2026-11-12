Quảng Trị cần hơn 75 tỷ đồng để xử lý 9 bãi rác quá tải

Tỉnh Quảng Trị đang tính toán bố trí hơn 75 tỷ đồng để đóng cửa, xử lý 9 bãi rác quá tải trên địa bàn; trong đó, áp lực lớn tập trung tại các bãi rác Triệu Phong và Gio Linh.

Cùng với xử lý các điểm ô nhiễm hiện hữu, tỉnh dự kiến đầu tư nâng cấp hạ tầng môi trường và triển khai dự án đốt rác phát điện nhằm từng bước cải thiện năng lực xử lý chất thải.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng hơn 941 tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom, xử lý đạt 90,5%, riêng khu vực đô thị đạt 95,3%. Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt 98,2%.

Tuy nhiên, tình trạng quá tải tại 9 bãi rác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang gây áp lực lớn đối với công tác thu gom, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường; trong đó, bãi rác Triệu Phong và Gio Linh tiếp tục được xác định là những điểm cần tập trung xử lý.

Báo cáo cũng cho thấy, dù tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải tại khu vực đô thị đạt 95,3%, toàn tỉnh vẫn còn khoảng 9,5% lượng chất thải rắn sinh hoạt chưa được thu gom, xử lý.

Với khối lượng phát sinh bình quân hơn 941 tấn/ngày, áp lực đối với hệ thống thu gom và xử lý rác thải ngày càng lớn. Hạ tầng xử lý chất thải chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế và tiến độ triển khai các dự án xử lý rác thải chậm.

Để giải quyết tình trạng này, tỉnh Quảng Trị đang xem xét đề xuất bố trí 75,2 tỷ đồng đóng cửa, xử lý các bãi rác quá tải; đồng thời đề xuất đầu tư 112,41 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng môi trường. Đây là hai nguồn lực được tính toán cho các nhiệm vụ khác nhau, nhằm vừa xử lý những điểm tồn đọng hiện nay, vừa cải thiện điều kiện tiếp nhận, xử lý chất thải trên địa bàn.

Về giải pháp lâu dài, tỉnh Quảng Trị đang triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư Dự án đốt rác phát điện Nam Trạch. Dự án được kỳ vọng mở thêm hướng xử lý chất thải gắn với thu hồi năng lượng, giảm áp lực cho phương thức xử lý rác hiện nay.

Trong hai tháng cuối năm 2026, tỉnh Quảng Trị xác định tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường, đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác thải.

Việc huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng và sớm triển khai các dự án xử lý tập trung là những yêu cầu đặt ra để cải thiện năng lực xử lý chất thải, nhất là tại các khu vực có bãi rác quá tải./.

Nhức nhối tình trạng xả rác bừa bãi ở các xã ven biển tại Quảng Trị Việc tập kết rác không đúng quy định khiến nhiều điểm phát sinh rác tồn đọng, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và hình ảnh các khu dân cư ven biển.