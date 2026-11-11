Đồng Nai hỗ trợ người dân bị thiệt hại do động vật rừng gây ra

Tổ chức, triển khai đồng bộ thực hiện biện pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do động vật rừng góp phần ổn định đời sống nhân dân và giảm thiểu xung đột giữa người và động vật rừng, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Đây là nội dung của Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng gây ra trên địa bàn được Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai thông qua chiều 11/11.

Thành phố Đồng Nai có diện tích tự nhiên hơn 1,27 triệu ha; tổng diện tích rừng và đất chưa thành rừng trên địa bàn thành phố là 370.020ha. Đồng Nai là một trong những địa phương có trung tâm đa dạng sinh học phong phú nhất khu vực trung tâm Đông Nam Bộ, các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng phòng hộ đã và đang hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc bảo tồn đa dạng sinh học của thành phố, góp phần duy trì sự cân bằng của các hệ sinh thái.

Công tác kiểm soát, bảo vệ các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm ngày càng được chú trọng và thực hiện nghiêm ngặt như: voi châu Á, tê tê Java, chồn bay, chà vá chân đen, gấu chó, bò tót...

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết qua việc triển khai thực hiện Dự án khẩn cấp bảo tồn voi thành phố Đồng Nai giai đoạn 2014-2020, hàng rào điện đi vào hoạt động ổn định đã phát huy tác dụng, hạn chế được tình hình voi và các loài động vật rừng phá hoại tài sản, hoa màu của người dân, bảo vệ được tính mạng và tài sản của người.

Tuy nhiên, voi là loài động vật có khả năng tư duy tốt, biết cách đối phó như: dùng ngà đập đứt dây hoặc quật ngã cây rừng, đè lên hàng rào điện để đi vào khu vực dân cư, nương rẫy, gây thiệt hại về tài sản và hoa màu.

Qua chương trình giám sát voi bằng bẫy ảnh, lực lượng chức năng đã thu thập được 453.099 ảnh, trong đó có 16.032 ảnh có voi. Từ các hình ảnh này, nhóm chuyên gia đã phân tích, nhận dạng được 27 cá thể voi hoang dã đang sinh sống tại Đồng Nai được công bố tại Hội thảo đánh giá chương trình thí điểm bảo tồn voi theo hướng chung sống hài hòa tại Đồng Nai.

Hàng rào điện bảo vệ voi rừng ở Đồng Nai. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Trong năm 2025, voi rừng xuất hiện trên 160 lượt; voi rừng ra ngoài hàng rào điện và gây ra thiệt hại về hoa màu và tài sản của khoảng 112 hộ dân. Nghiêm trọng hơn, trong năm 2025, đã xảy ra xung đột dẫn đến một người dân tử vong và một cá thể voi con bị rơi xuống giếng chết tại xã Mã Đà…

Từ thực tiễn trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho rằng việc xây dựng Nghị quyết là cần thiết nhằm cụ thể hóa quy định của pháp luật; bảo đảm cơ sở pháp lý thống nhất, đúng thẩm quyền; kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; góp phần tăng cường đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng của tổ chức, cá nhân do động vật rừng từ tự nhiên (trừ các loài gia súc, gia cầm, các loài chim, các loài động vật thuộc bộ gặm nhấm và các loài côn trùng) gây ra trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Điều kiện hỗ trợ là cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do động vật rừng gây ra và được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận. Tài sản bị thiệt hại trên địa bàn thành phố Đồng Nai phải thuộc quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân; trường hợp chưa có giấy tờ chứng minh theo quy định thì Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận hiện trạng sử dụng đất ổn định, sở hữu tài sản thực tế và không có tranh chấp tại thời điểm xảy ra thiệt hại theo quy định.

Người bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng phải đang hoạt động, sinh sống, lưu thông, sản xuất, kinh doanh hợp pháp tại địa bàn thành phố Đồng Nai (không thuộc trường hợp cư trú, lưu trú, học tập, làm việc trái quy định của pháp luật).

Mức hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, công trình, theo từng mức độ. Riêng thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, trường hợp tử vong thành phố hỗ trợ một lần chi phí mai táng cho thân nhân hoặc đại diện hộ gia đình người bị nạn trực tiếp đứng ra tổ chức mai táng bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp không có người thân thích nhận trách nhiệm mai táng thì hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thực tế tổ chức mai táng theo chi phí thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội…

Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố, ngân sách cấp xã và nguồn xã hội hóa; các nguồn hợp pháp khác, bao gồm kinh phí tài trợ, viện trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật./.