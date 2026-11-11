Phê duyệt đề án phát triển 10 đại học thành trung tâm chuyên sâu về AI

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 2146/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển một số cơ sở giáo dục trở thành các trung tâm đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2026-2030.

Đề án lựa chọn ban đầu 10 cơ sở giáo dục đại học có tiềm lực để triển khai đồng thời thực hiện đánh giá định kỳ để bổ sung, thay thế các cơ sở tham gia trên cơ sở bộ tiêu chí và kết quả thực hiện. Danh sách 10 cơ sở giáo dục được chọn ban đầu gồm:

Mục tiêu của đề án là đến năm 2030, hình thành mạng lưới các trung tâm đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, có năng lực đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu, phát triển, làm chủ, ứng dụng và quản trị công nghệ trí tuệ nhân tạo; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và nhu cầu của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

Đề án cũng hướng đến mục tiêu hình thành một số trung tâm có năng lực cạnh tranh trong khu vực, làm hạt nhân dẫn dắt và lan tỏa năng lực đào tạo, nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo trong hệ thống giáo dục đại học.

Có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học tham gia đề án được xếp hạng trong nhóm 150 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo theo bảng xếp hạng có uy tín.

Đến 2030, quy mô đào tạo lũy kế giai đoạn 2026-2030 của toàn mạng lưới đạt ít nhất 10.000 người học các chương trình đào tạo ở các trình độ của giáo dục đại học về trí tuệ nhân tạo (AI, AI+X) và ứng dụng theo ngành, lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo (X+AI), trong đó có ít nhất 600 nghiên cứu sinh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Phát triển đội ngũ ít nhất 150 chuyên gia nòng cốt, nhà khoa học đầu ngành về trí tuệ nhân tạo của mạng lưới, trong đó có ít nhất 50 giảng viên. Đội ngũ này có năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ lõi, trong đó có các chuyên gia đủ năng lực dẫn dắt các nhiệm vụ trí tuệ nhân tạo trọng điểm. 100% chương trình đào tạo thuộc đề án được đối sánh với các chương trình đào tạo tương ứng của các cơ sở giáo dục đại học uy tín thế giới.

Về nghiên cứu khoa học, hình thành ít nhất 20 nghiên cứu mạnh về trí tuệ nhân tạo, có ít nhất 2.500 công bố khoa học về trí tuệ nhân tạo lũy kế trên các tạp chí thuộc nhóm Q1, Q2 hoặc tại hội nghị, hội thảo quốc tế uy tín.

Về ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, có ít nhất 50 công nghệ, sản phẩm trí tuệ nhân tạo được ứng dụng hoặc chuyển giao; hình thành luỹ kế ít nhất 25 doanh nghiệp, 10 trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Đề án định hướng đến năm 2025 tiếp tục củng cố và mở rộng mạng lưới, mở rộng đào tạo trí tuệ nhân tạo, hình thành cơ chế hoạt động bền vững của mạng lưới.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Chính phủ chỉ rõ 5 nhiệm vụ và giải pháp: phát triển và tổ chức hoạt động của mạng lưới; phát triển chương trình đào tạo, đội ngũ và nhân lực trình độ cao; phát triển nhóm nghiên cứu mạnh và làm chủ công nghệ; phát triển hạ tầng, dữ liệu và tài nguyên dùng chung; thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo./.

Cơ hội của Việt Nam trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng ở Đông Nam Á Việt Nam được đánh giá có nhiều điều kiện để đón đầu làn sóng đầu tư mới, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, Trí tuệ Nhân tạo, trung tâm dữ liệu, năng lượng sạch và logistics.