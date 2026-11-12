Thời tiết ngày 12/11: Mưa lớn tiếp diễn tại miền Trung, Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 12/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa dông, trong đó thành phố Huế có nơi mưa rất to. Nam Trung Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và dông.

Cụ thể, tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C, cao nhất từ 20-22 độ C. Trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C. Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, trời rét.

Tại Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 20-23 độ C. Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C. Trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (Nam Quảng Trị và thành phố Huế) có mưa rào và dông rải rác. Riêng thành phố Huế, ban ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong khoảng 3 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Thành phố Huế, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C. Trời nhiều mây, ban ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; ban đêm mưa giảm. Gió Đông Bắc cấp 3.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông, người dân tại các khu vực có khả năng phải đối mặt với lốc, sét và gió giật mạnh; riêng khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ còn có nguy cơ xảy ra mưa đá. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn trong các hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

Ngày và đêm 12/11, trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Ngoài ra, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Ngày và đêm 13/11, gió trên các vùng biển giảm dần. Rủi ro thiên tai trên biển: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Mưa lớn trong đêm, đề phòng ngập úng, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực Mưa lớn kéo dài từ đêm 11/11 đến sáng 12/11 gây nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền Trung; triều cường Nam Bộ cũng có thể gây ngập vùng trũng.