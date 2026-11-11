Huế: Mưa lớn khiến 2 người bị thương; bờ sông, bờ biển bị sạt lở nặng

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế cho biết, đợt mưa lớn từ tối ngày 8 đến chiều 11/11, đã gây thiệt hại cho một số địa phương trên địa bàn, nhất là tình trạng sạt lở nặng bờ biển và bờ sông.

Tại xã Quảng Điền có 2 người bị thương trong quá trình dọn dẹp nhà ở, đã được đưa đến cơ sở y tế điều trị; trong đó, 1 người đã về nhà, 1 người đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Thành phố có 8 nhà bị tốc mái; trong đó, xã A Lưới 1 có 4 nhà, phường Hóa Châu: 1, xã Lộc An: 1 và phường Phong Quảng 2 nhà. Ngoài ra, một số xã trên địa bàn thành phố bị thiệt hại về hạ tầng, giao thông, thủy lợi; trong đó, tập trung ở các xã A Lưới 1, A Lưới 2, Khe Tre.

Do ảnh hưởng của sóng biển kết hợp triều cường làm sạt lở bờ biển với chiều dài khoảng 100 m, xâm thực vào sâu 20 m thuộc Tổ dân phố An Hải, phường Thuận An. Hiện, khu vực này đã bồi lấp trở lại. Bờ biển khu vực thôn Đồng Dương, xã Vinh Lộc bị xâm thực với tổng chiều dài khoảng 1,2 km gây ảnh hưởng đến hoa màu của người dân.

Bờ sông Bồ đoạn qua các Tổ dân phố An Thuận, Nam Thanh, Giáp Kiền, phường Kim Trà bị sạt lở nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục hộ dân sinh sống sát bờ sông, nguy cơ mất các tuyến đường và ảnh hưởng các công trình hạ tầng thiết yếu. Cụ thể, bờ sông Bồ đoạn qua Tổ dân phố An Thuận, sạt lở khoảng 800m, ăn sâu vào đất liền từ 5-7m, ảnh hưởng trực tiếp 12 hộ dân sinh sống gần bờ sông.

Nếu không xử lý khẩn cấp, nguy cơ mất tuyến đường liên thôn, ảnh hưởng giao thông đi lại của khoảng 400 hộ dân Tổ dân phố An Thuận. Đoạn qua thôn Nam Thanh (cũ), bờ sông Bồ sạt lở ăn sâu vào 3-5 m với chiều dài khoảng 200m, ảnh hưởng trực tiếp đến 15 hộ dân sinh sống sát bờ sông, nguy cơ mất an toàn với người dân và tài sản.

Đoạn qua thôn Giáp Kiền, bờ sông Bồ sạt lở nặng ăn sâu vào 5-7 m, với chiều dài khoảng 240 m ảnh hưởng trực tiếp khu dân cư 10 hộ dân sinh sống gần bờ sông, nguy cơ mất an toàn đến tính mạng và tài sản của người dân.

Về biện pháp ứng phó sạt lở bờ sông, bờ biển, các địa phương đang theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; bố trí lực lượng, rào chắn, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện; chủ động sơ tán người dân theo phương án khi có nguy cơ mất an toàn và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, để kịp thời xử lý, hạn chế sạt lở lan rộng.

Về lâu dài các xã, phường chủ động bố trí ngân sách để xử lý cấp bách các điểm xung yếu theo tình hình thực tế. Đối với các trường hợp vượt quá khả năng cân đối, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Huế xem xét bố trí kinh phí xử lý.

Dự báo, từ 11-12/11, vùng đồng bằng thành phố Huế có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to; vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 40-70mm có nơi trên 100mm, vùng núi 50-150mm có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất./.

Huế: Lũ đã xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn ngập Ngày 11/11, lũ trên sông Bồ, thành phố Huế đã giảm từ trên báo động 2 là 0,74m vào chiều 10/11 xuống còn dưới báo động 2 là 0,14m. Tuy nhiên, một số vùng thấp trũng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập.