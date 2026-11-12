Cảnh báo lũ trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, lũ ở hạ lưu sông Kôn sẽ lên trên báo động 2, hạ lưu sông Ba (Đắk Lắk) sẽ lên và ở mức báo động 1-báo động 2, trên các sông ở thành phố Huế, các sông chính ở thành phố Đà Nẵng, ở phía Đông Gia Lai dao động ở mức trên dưới báo động 1.

Lũ trên sông Kỳ Lộ tiếp tục xuống và ở mức báo động 1-báo động 2. Lũ trên sông Vệ sẽ xuống dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1-2. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Hiện lũ ở hạ lưu sông Kôn (Gia Lai) đang dao động ở mức báo động 1-báo động 2; mực nước trên các sông chính ở thành phố Huế, từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang dao động ở mức trên và dưới báo động 1. Lũ trên sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) đang xuống và ở trên mức báo động 2, sông Vệ (Quảng Ngãi) ở dưới mức báo động 2. Lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đã xuống dưới báo động 1.

Mực nước lúc 7h ngày 12/11 trên các sông như sau: sông Bồ (thành phố Huế) tại trạm Phú Ốc là 2,4m, dưới báo động 2 là 0,60m; sông Hương (thành phố Huế) tại trạm Kim Long là 1,15m, trên báo động 1 là 0,18m; trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm ông Vệ là 3,41m, dưới báo động 2 là 0,09m; trên sông Kôn (Gia Lai) tại trạm Thạch Hòa là 6,38m, trên báo động 1 là 0,38m; trên sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) tại trạm Hà Bằng là 9 m, trên báo động 2 là 0,5m.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Từ 10 giờ 20 phút đến 15 giờ 20 phút ngày 12/11, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi 30-40mm, có nơi trên 90mm; Gia Lai, Đắk Lắk 30-60mm, có nơi trên 120mm; Khánh Hoà 10-30mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh, thành phố nêu trên. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 9 giờ ngày 11/11 đến 9 giờ ngày 12/11), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hoà đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồ Thủy Yên 126,2mm (Huế); Hồ Nước Rôn 322,8mm (Đà Nẵng); Ba Nam 186,6mm (Quảng Ngãi); Canh Liên 368,7mm (Gia Lai), Sơn Long 299,2mm (Đắk Lắk); Hồ Đá Bàn, lưu vực Hố Dài 197,6mm (Khánh Hòa).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Đắk Lắk: Mưa lũ gây ngập nhiều khu dân cư, sạt lở trên cao tốc Bắc-Nam Mực nước trên các sông Kỳ Lộ, sông Ba dâng cao khiến cho nhiều tuyến đường, nhà cửa của người dân vùng hạ du, trũng thấp ngập nặng; một số công trình đang xây dựng và tuyến cao tốc cũng bị ảnh hưởng.