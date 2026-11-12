Đắk Lắk khẩn trương hỗ trợ, di dời người dân vùng ngập lụt

Từ ngày 11/11, mưa lớn kéo dài kèm theo dông lốc tại các địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao, gây ngập úng nhiều tuyến đường và khu vực trũng thấp.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng Công an các phường, xã đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp ứng phó, khẩn trương hỗ trợ, di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đến nơi an toàn.

Tại các xã Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Tuy An Đông, Tuy An Bắc, Hòa Thịnh… từ chiều 11/11 đến rạng sáng 12/11, lực lượng Công an cơ sở xuyên đêm phối hợp với các ngành, đoàn thể hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản, gia súc đến những khu vực cao, không bị ngập nước.

Một người dân vùng xung yếu được lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk di dời. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc biệt, lực lượng chức năng kiên trì vận động, khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân sinh sống tại các vùng trũng thấp, ven sông đến các điểm tránh trú an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra.

Đáng chú ý, khoảng 4 giờ ngày 12/11, Công an xã Hòa Thịnh nhận được tin báo chị Bùi Thị Như Quỳnh (24 tuổi, trú thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh) đang chuyển dạ, sắp sinh trong khi khu vực bị ngập sâu, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Một khu vực bị ngập sâu tại xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Trước tình huống khẩn cấp, chỉ huy Công an xã đã nhanh chóng huy động 5 cán bộ, chiến sĩ vượt qua dòng nước ngập, tiếp cận và hỗ trợ đưa chị Quỳnh đến bệnh viện kịp thời, an toàn.

Đến sáng 12/11, lượng mưa tại nhiều khu vực đã giảm. Tuy nhiên, nguy cơ ngập úng vẫn còn tiềm ẩn, nhất là tại các khu vực trũng thấp, ven sông, suối.

Chính quyền các địa phương và lực lượng Công an chủ động, nâng cao cảnh giác, rà soát các khu vực xung yếu, chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời hỗ trợ, di dời người dân khi có tình huống phát sinh./.

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