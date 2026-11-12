Điện Biên: Liên kết doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc cho người dân tộc thiểu số

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và tạo việc làm bền vững cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Trường Cao đẳng Điện Biên đẩy mạnh liên kết với 39 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Năm học 2025-2026, nhà trường đào tạo 3.360 học sinh, sinh viên, học viên; tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp đạt 83,2%, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển kinh tế địa phương.

Năm học 2025-2026, Trường Cao đẳng Điện Biên đào tạo 3.360 học sinh, sinh viên, học viên ở các trình độ. Với định hướng gắn đào tạo nghề với nhu cầu thị trường lao động, nhà trường chú trọng nâng cao kỹ năng thực hành, liên kết doanh nghiệp và thực hiện chính sách hỗ trợ người học, góp phần mở rộng cơ hội việc làm cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong tổng số 3.360 người được đào tạo, có 339 sinh viên trình độ cao đẳng, 911 học sinh trung cấp, 167 học viên sơ cấp và 1.943 người tham gia đào tạo dưới ba tháng. Các ngành nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, nông-lâm nghiệp và dịch vụ, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế địa phương.

Giảng viên Trường Cao đẳng Điện Biên hướng dẫn học sinh, sinh viên thực hành kỹ thuật điện, giúp nâng cao tay nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. (Ảnh: Khánh Ly)

Theo thống kê đến tháng 9/2026, tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt 83,2%. Nhà trường liên kết với 39 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tổ chức đào tạo, thực tập và giới thiệu việc làm. Đồng thời, tổ chức hai hội nghị tư vấn việc làm với sự tham gia của 10 doanh nghiệp, cung cấp hơn 70 vị trí tuyển dụng; phối hợp tổ chức sáu phiên giao dịch việc làm trực tuyến, thu hút hơn 700 học sinh, sinh viên.

Để tạo điều kiện cho người học, nhất là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, năm học 2025-2026, nhà trường xét hưởng các chế độ, chính sách cho 1.691 người; trong đó 1.357 người được miễn học phí, 1.213 người hưởng chính sách nội trú.

Giai đoạn 2026-2030, Điện Biên đặt mục tiêu bình quân mỗi năm đào tạo trên 5.500 lao động, trong đó khoảng 70% là người dân tộc thiểu số.

Trường Cao đẳng Điện Biên tiếp tục định hướng đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, tăng cường thực hành, mở rộng các lớp nghề ngắn hạn tại thôn bản, gắn nâng cao kỹ năng với giải quyết việc làm và phát triển sinh kế bền vững./.

Đắk Lắk mở rộng cơ hội học nghề cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số Từ những lớp học nghề ngay tại buôn làng, người lao động tại nhiều buôn làng ở Đắk Lắk không chỉ được trang bị thêm kỹ năng mà còn có cơ hội lựa chọn hướng phát triển sinh kế phù hợp.