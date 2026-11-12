Quảng Trị khởi tố đối tượng vận chuyển 27.000 bao thuốc lá nhập lậu

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Xuân Triều (sinh năm 1999, trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 26 phút ngày 5/11, tại Km2 đường Điện Biên Phủ, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 29E-604.22 do Đặng Xuân Triều điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng, Triều không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển phương tiện tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng Công an đã tổ chức truy đuổi và đến 23 giờ 49 phút cùng ngày, dừng được phương tiện tại Km 683 Quốc lộ 1A.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ôtô có 27.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, với tổng trị giá ước tính hơn 500 triệu đồng. Bước đầu, Đặng Xuân Triều khai nhận được thuê vận chuyển số thuốc lá trên từ tỉnh Quảng Trị vào tỉnh Quảng Ngãi để nhận tiền công.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật cùng phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ nguồn gốc số thuốc lá bị thu giữ, đồng thời xác minh, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Bắc Ninh: Phát hiện vụ tàng trữ hơn 303.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu Toàn bộ số hàng hóa đều do nước ngoài sản xuất, không có tem nhập khẩu, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Giá trị lô hàng ước tính khoảng 15 tỷ đồng.